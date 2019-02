Tu stał dom – do chwili wybuchu… To był tragiczny moment, kiedy wczesnym ranem w niedzielę wybuchł gaz w domu w małej miejscowości Caledon Village, na ulicy tuż na wschód od Hurontario, na południe od Orangeville. Jedna osoba – 56-letni mężczyzna poniósł śmierć. 10 do 15 domów zostało ewakuowanych wkrótce po eksplozji, która miała miejsce o godzinie 6:20 rano w niedzielę na Maple Grove Road. Mieszkańcy zgłosili, że usłyszeli głośny huk wybuchu. Szef straży pożarnej w Caledon, Daryl Bailey, mówi, że dom, w którym nastąpiła eksplozja, został całkowicie zrównany z ziemią, a sześć innych domów zostało uszkodzonych. Charleston Sideroad między Hurontario (Hwy.10) a Kennedy Road pozostaje zamknięty, a OPP prosi ludzi, aby trzymali się z daleka od tego obszaru, ponieważ trwa tam aktywne śledztwo. Policja nie wie, co spowodowało eksplozję, ale gaz został wyłączony na wszelki wypadek. Zbadanie sprawy zajmie trochę czasu. Większość ewakuowanych przebywa u przyjaciół i rodzin, chociaż w pobliskim Knox United Church otwarto centrum pomocy doraźnej. Funkcjonariusze służb ratunkowych twierdzą, że nie spodziewają się dalszych ewakuacji, ale nie wiedzą, kiedy ewakuowani powrócą do swoich domów. Dziękujemy OPP za przesłanie zdjęć. Tak wyglądało skrzyżowanie Hurontario z ulicą Charleston, zablokowane przez policję (Foto “Gazeta”): Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search





























