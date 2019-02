Tylko drugie miejsce Stocha w Willingen Kamil Stoch przyznał, że jego finałowy skok w sobotnim konkursie w Willingen mógł być lepszy. – Zepsułem lądowanie, brakowało mi trochę powietrza pod nartami – analizował przed kamerą Eurosportu. Ostatecznie zawody zakończył na drugim miejscu. Stoch, uzyskując 144,5 m, był liderem po pierwszej serii. W drugiej rezultat powtórzył, ale Niemca Karla Geigera, który poleciał aż 150,5 m, nie wyprzedził. – Byłem zawiedziony po tym skoku. Zepsułem lądowanie, brakowało mi trochę powietrza pod nartami, zwłaszcza w końcówce lotu i musiałem go trochę odpuścić. Potem okazało się, że mam za mało prędkości i wylądowałem za bardzo z tyłu – tłumaczył Stoch. Zająłem przecież drugie miejsce. Nie mam więc powodów, żeby coś sobie zarzucać. Dałem z siebie wszystko – zaznaczył. Czy był pod wrażeniem drugiego skoku Geigera? – W tych warunkach nie – odpowiedział. W sobotnim konkursie trzeci był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Czwarte miejsce zajął Piotr Żyła, a piąte Dawid Kubacki. Stoch jest czwarty w klasyfikacji Willingen Five. Po trzech z pięciu skoków (również z piątkowych kwalifikacji) traci do prowadzącego Geigera 10,1 pkt. Zwycięzca cyklu zgarnie dodatkowe 25 tysięcy euro. – Nie ma sensu patrzeć na klasyfikację. W niedzielę są kolejne zawody. Jeśli będę się spinał, zabierze mi to czystą radość i luz ze skakania – skwitował. Wyniki sobotniego konkursu w Willingen Karl Geiger (Niemcy) 311,1 (142/150,5) Kamil Stoch (Polska) 307,1 (144,5/144,5) Ryoyu Kobayashi (Japonia) 304,7 (144,5/143) Piotr Żyła (Polska) 297,9 (142/141,5) Dawid Kubacki (Polska) 297 (144/141,5) Richard Freitag (Niemcy) 291,4 (144/140) Jewgienij Klimow (Rosja) 289,2 (138,5/143) Killian Peier (Szwajcaria) 285,5 (132,5/145,5) Timi Zajc (Słowenia) 280,8 (140,5/136) Johann Andre Forfang (Norwegia) 280,2 (137/139,5) Stefan Hula (Polska) 260,1 (137,5/129) Jakub Wolny (Polska) 117,4 (126) Maciej Kot (Polska) 112,3 (125) Klasyfikacja Willingen Five Karl Geiger (Niemcy) 465 Ryoyu Kobayashi (Japonia) 463,1 Piotr Żyła (Polska) 458,6 Kamil Stoch (Polska) 454,9 Timi Zajc (Słowenia) 441,1 Jewgienij Klimow (Rosja) 437 Dawid Kubacki (Polska) 436,4 Stefan Kraft (Austria) 434,4 Killian Peier (Szwajcaria) 429,7 Johann Andre Forfang (Norwegia) 424,2 Stefan Hula (Polska) 387,5 Jakub Wolny (Polska) 261,6 Maciej Kot (Polska) 222,3 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

