Uczniowie ledwo zipią – polska szkoła po reformie Czego wymaga dzisiaj od dzieci i młodzieży polska szkoła? Dlaczego uczniowie nie mają siły i czasu na sport, zajęcia dodatkowe? Co będzie dalej? Szkoła w Polsce i reforma, która oznacza, że w 2019 roku o przyjęcie do szkół średnich będą biły się dwa roczniki (absolwenci klas 8 podstawówki i ostatniej, klasy 3 likwidowanych gimnazjów). OBEJRZYJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.