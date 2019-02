Udana niedziela Żyły w Willingen Znakomicie weekend na Muehlenkopfschanze zakończył Piotr Żyła. Skokiem na 137,5 metra z drugiej serii zapewnił sobie trzecie miejsce w konkursie indywidualnym w Willngen oraz drugą lokatę w serii Willingen Five. Do przerwy w niedzielnych zawodach był drugi. W otwierającym skoku poleciał 142 metry, zaakcentowane stylowym telemarkiem. Przegrywał jedynie z fenomenalnym Ryoyu Kobayashim, od którego gorszy był o 9,5 punktu. Eisenbichler popsuł szyki W finale Żyła nie powtórzył aż tak imponującej próby. Nie tylko wylądował 4,5 metra bliżej, ale musiał też korygować sylwetkę w locie. Za styl otrzymał noty dwa razy 18,5 oraz jedno 19, w przelicznikach za wiatr stracił natomiast 2,7 punktu. Dało mu to w sumie równo 250 punktów za oba skoki, niemal 25 mniej od zwycięzcy Kobayashiego oraz 2,8 pkt od drugiego Markusa Eisenbichlera, który wyprzedził wiślanina dzięki fantastycznej dyspozycji z drugiej serii (141,5 m). Druga edycja, druga z Polakiem na podium Gdyby nie Eisenbicher właśnie, Żyła byłby w niedzielę podwójnie drugi. Tylko z Kobayashim przegrał bowiem także w drugiej edycji turnieju Willingen Five, w którym zliczano wyniki ze wszystkich czterech serii konkursowych (sobota i niedziela), a także piątkowych kwalifikacji. Do Japończyka w trzydniowej serii brakowało mu w sumie 28,9 punktu. Tym samym w drugiej edycji zawodów po raz kolejny na podium nie zabrakło reprezentanta Polski. Rok temu inauguracyjne Willingen Five wygrał Kamil Stoch. Wyniki niedzielnego konkursu w Willingen Ryoyu Kobayashi (Japonia) 274,4 (146/144) Markus Eisenbichler (Niemcy) 252,8 (140/141,5) Piotr Żyła (Polska) 250 (142/137,5) Richard Freitag (Niemcy) 249,6 (138/144) Dawid Kubacki (Polska) 249,3 (143/139) Karl Geiger (Niemcy) 243 (137,5/138,5) Kamil Stoch (Polska) 242,5 (138,5/134,5) Timi Zajc (Słowenia) 242,2 (140/135,5) Johann Andre Forfang (Norwegia) 240 (141/134,5) Stefan Kraft (Austria) 237,4 (133/135) … 16. Jakub Wolny (Polska) 228 (137/134,5) Maciej Kot (Polska) 195,1 (133,5/126) Stefan Hula (Polska) 88,5 (127,5) Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1620 Kamil Stoch (Polska) 1145 Stefan Kraft (Austria) 1017 Piotr Żyła (Polska) 963 Dawid Kubacki (Polska) 834 Robert Johansson (Norwegia) 707 Johann Andre Forfang (Norwegia) 673 Timi Zajc (Słowenia) 664 Marcus Eisenbichler (Niemcy) 661 Karl Geiger (Niemcy) 628 … 24. Jakub Wolny (Polska) 192 Stefan Hula (Polska) 62 Maciej Kot (Polska) 25 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

