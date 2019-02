Układ tropicieli układów. K-Towers byłyby wisienką na torcie majątku ludzi PiS PiS od początku swojej działalności mówił walce z “układem”, który ogranicza rozwój kraju. Po “walce z układem” nie ma śladu, są za to budowane przez lata powiązania biznesowe i majątkowe, które wspierają politykę PiS finansowo i propagandowo. Dwie wieże Srebrnej miały być zwieńczeniem blisko 30-letnich zabiegów o własne zaplecze finansowe. Opublikowane przez „Gazetę Wyborczą” nagrania rozmów Jarosława Kaczyńskiego z z Geraldem Birgfellnerem, austriackim deweloperem, pokazują jak daleko środowisko liderów PiS zaszło na drodze do zbudowania sobie niezależnego źródła finansowania, które po wieczne czasy będzie wspierać plany polityczne tego środowiska. Układ Rozmowa prezesa Kaczyńskiego o inwestycji prowadzonej przez spółkę Srebrna, kontrolowaną przez najbliższych współpracowników politycznych, to kolejny rozdział trwającej od początku III RP działalności polityczno-biznesowej partii Kaczyńskiego – najpierw jako Porozumienie Centrum, później jako Prawo i Sprawiedliwość. WIĘCEJ Poleć: O Autorze: Redakcja Search



























