Unia Europejska nie taka straszna! Część rządu ewakuuje się do Brukseli

We wtorek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie Komitetu Politycznego PiS. Zatwierdził on listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rzeczniczka partii Beata Mazurek przedstawiła dziennikarzom nazwiska “jedynek” i “dwójek”. Spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości dotyczyło zatwierdzania kandydatów, którzy będą otwierać listy wyborcze PiS do Parlamentu Europejskiego.

We wtorkowym spotkaniu udział wzięli między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Beata Szydło i Piotr Gliński, a także marszałkowie Sejmu i Senatu – Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Na Nowogrodzką przybyli też szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, rzeczniczka partii i wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister obrony Mariusz Błaszczak, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, a także wiceprezes partii i były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Po spotkaniu rzeczniczka PiS Beata Mazurek przedstawiła listę “jedynek” i “dwójek” PiS do Parlamentu Europejskiego.

Okręg nr 1 – Pomorze 1. Anna Fotyga 2. Jarosław Sellin

Okręg nr 2 – Kujawsko-Pomorskie 1. Kosma Złotowski 2. Tomasz Latos

Okręg nr 3 – Podlaskie – Warmińsko-Mazurskie 1. Karol Karski 2. Krzysztof Jurgiel

Okręg nr 4 – Warszawa 1.Jacek Saryusz-Wolski 2. Ryszard Czarnecki

Okręg nr 5 – Mazowsze 1. Adam Bielan 2. Maria Koc

Okręg nr 6 – Łódź 1. Witold Waszczykowski 2. Joanna Kopcińska

Okręg nr 7 – Wielkopolska 1. Zdzisław Krasnodębski 2. Andżelika Możdżanowska

Okręg numer 8 – Lubelskie 1. Elżbieta Kruk 2. Beata Mazurek

Okręg numer 9 – Podkarpackie 1. Tomasz Poręba 2. Bogdan Rzońca

Okręg numer 10 – Małopolska – Świętokrzyskie 1. Beata Szydło 2. Ryszard Legutko

Okręg nr 11 – Śląsk 1. Jadwiga Wiśniewska 2. Grzegorz Tobiszowski

Okręg numer 12 – Dolnośląskie – Opole 1. Anna Zalewska 2. Beata Kempa

Okręg numer 13 – Zachodniopomorskie – Lubuskie 1. Joachim Brudziński 2. Czesław Hoc

Przeanalizowaliśmy wszystkie okręgi, wszystkich kandydatów – wskazywała po posiedzeniu Komitetu Politycznego Beata Mazurek. Podkreślała, że “tych kandydatów mamy więcej niż miejsc, więc jeszcze potrzebujemy odrobinę czasu na to, by te listy doprecyzować”. Mazurek poinformowała, że pełne listy będą przedstawione, kiedy zostaną “zaakceptowane w całości”. Dodała także, że “są okręgi takie, które w zasadzie już dzisiaj zostały zostały zaakceptowane w całości, ale chcemy te listy przedstawiać całe”.

Rzeczniczka PiS dodała, że eurodeputowany Tomasz Poręba został jednogłośnie wybrany szefem sztabu PiS w kampanii do europarlamentu.

Spora część rządu ewakuuje się najwyraźniej z kraju na ciepłe posady w Parlamencie Europejskim nie wierząc w sukces wyborczy PiS-u w jesiennych wyborach parlamentarnych. Można było się tego spodziewać, ale skala tej ewakuacji jest zaskakująca – ocenił Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej. Żaden rząd nie borykał się z takim problemem, jak bardzo poważne oskarżenia pod adresem lidera obozu politycznego i to w dodatku sytuacji, w której ten lider nie potrafi stanąć przed dziennikarzami i odpowiedzieć na stawiane mu kilka tygodni temu zarzuty – dodał. Myślę, że spora część tego obozu politycznego ma świadomość, że lepszych okazji do przetrwania potencjalnie złych czasów dla PiS-u, niż Parlament Europejski nie będzie – ocenił Grabiec.

Robi to wrażenie wielkiej ucieczki – stwierdziła pytana o jedynki na listach PiS liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Chęć zarabiania więcej poprzez awans do Parlamentu Europejskiego jest wyraźnie widoczna w elitach PiS-u – oceniła. Zauważmy, że (na listach jest – przyp. red.) kilku urzędujących ministrów – pani Kempa, pani Zalewska, pani premier Szydło, pan Joachim Brudziński… To pokazuje, że nie traktują poważnie tej pracy, którą mają obecnie, traktują ją tylko jako przystanek do nieba, czyli przystanek do dużo lepiej płatnej pracy w Parlamencie Europejskim – tłumaczyła Lubnauer.

