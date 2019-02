“Urodził się z twarzą Kim Dzong Una”. Został deportowany Władze Wietnamu deportowały pochodzącego z Australii Howarda X, sobowtóra Kim Dzong Una. Komik musiał opuścić kraj dzień przed pojawieniem się w Hanoi prawdziwego lidera Korei Północnej, który spotka się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Howard X zasłynął z odgrywania roli Kim Dzong Una podczas różnych okazji. Wcielał się w niego m.in. w trakcie Igrzysk Olimpijskich w południowokoreańskim Pjongczangu, gdzie w stroju Kima zatańczył przed północnokoreańską drużyną cheerleaderek. Był także obecny w Singapurze podczas pierwszego spotkania Trumpa z Kimem w czerwcu 2018 roku. W Hanoi, wspólnie z sobowtórem Donalda Trumpa – Kanadyjczykiem Russellem Whitem, zorganizował alternatywny szczyt przywódców. Nie wszystkim jednak było z tego powodu do śmiechu. Komicy zostali zatrzymani przez wietnamską policję, która nakazała im zaprzestać żartów politycznych. Howard X utrzymuje, że został również poinformowany o “nieważności” swojej wizy, ale odmówiono mu dalszych wyjaśnień. Następnie postanowiono o jego deportacji. – Prawdziwym powodem jest to, że urodziłem się z twarzą Kim Dzong Una, co jest prawdziwą zbrodnią – tłumaczył sobowtór koreańskiego przywódcy. Dodał, że o jego deportacji zdecydowało też to, że przywódcy Korei Północnej “brakuje poczucia humoru”. – Satyra jest potężną bronią przeciw każdej dyktaturze. Oni boją się dwóch gości, którzy wyglądają jak prawdziwi – powiedział dziennikarzom Howard X, ubrany w typowy dla przywódcy Korei Północnej strój: czarny garnitur i okulary oraz z charakterystycznym uczesaniem. Na swoim profilu na Facebooku udostępnił zdjęcie z pożegnania z Russellem Whitem na lotnisku w Hanoi. Kanadyjczykowi pozwolono bowiem zostać w Wietnamie, jednak z zakazem publicznego występowania. Szczyt w Hanoi Drugi szczyt Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem odbędzie się w dniach 27-28 lutego w Hanoi. Obaj liderzy spotkali się po raz pierwszy w czerwcu 2018 roku w Singapurze i od tego czasu obie strony prowadzą negocjacje w sprawie szczegółów denuklearyzacji północnokoreańskiego reżimu. Jak dotąd nie ogłoszono wiążących uzgodnień w tej sprawie. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

