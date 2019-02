USA nie planują interwencji w Wenezueli Według doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona w najbliższym czasie nie dojdzie do interwencji militarnej Stanów Zjednoczonych w Wenezueli. Bolton zastrzegł jednak, że “wszystkie opcje pozostają na stole”. Zapytany w piątek w jednym z programów radiowych, czy bliska jest interwencja militarna USA lub Brazylii czy Kolumbii (bądź tych trzech państw wspólnie) w Wenezueli, Bolton odpowiedział krótko: “nie”. Prezydent (Donald Trump) powiedział, że wszystkie opcje są na stole. Ale naszym celem jest pokojowa zmiana władzy (w Wenezueli) – podkreślił. Juan Guaido, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Wenezueli, który proklamował się prezydentem państwa, oświadczył w piątek w wywiadzie prasowym, iż ma nadzieję, że kryzys polityczny w jego kraju zostanie rozwiązany bez zagranicznej interwencji wojskowej. – Mówię szczerze, spodziewam się, że nigdy ona nie nastąpi – oświadczył lider opozycji w rozmowie z argentyńskim dziennikiem “Clarin”. – Nasza demokratyczna walka prowadzona z poszanowaniem konstytucji jest bardzo trudna, ale prowadzimy ją na naszej ziemi (…) pragnąc uniknąć gwałtownego obrotu spraw – zapewnił Guaido wbrew temu, co twierdzą wenezuelscy politycy wierni wobec prezydenta Nicolasa Maduro, którzy sugerują, że Stany Zjednoczone zamierzają przeprowadzić akcję wojskową w Wenezueli. Juan Guaido wystąpił też z nowym apelem do armii wenezuelskiej, która potwierdziła swą lojalność wobec rządu. – Nasze przesłanie do wojskowych, wysokich urzędników jest jasne – oświadczył. – Nie chcemy, aby popierali jakąś partię polityczną, jakiś sektor (…) Lub też aby się podzielili, żeby doszło między nimi do starcia lub aby przygotowali zamach stanu – przekonywał Guaido. – Wzywamy was do poszanowania i skłonienia innych do respektowania konstytucji. Powinniście być lojalni nie wobec jakiejś jednostki, lecz wobec narodu, który powierzył wam oręż, abyście go bronili – mówił. Na fali masowych wystąpień przeciwko prezydentowi Nicolasowi Maduro lider opozycji wenezuelskiej i szef parlamentu Juan Guaido ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju. Prezydenturę Maduro uznał za nielegalną. Prezydent USA Donald Trump w rozmowie telefonicznej z Guaido potwierdził w środę “mocne poparcie dla prawa Wenezueli do walki o odzyskanie demokracji”. USA nałożyły sankcje na państwową wenezuelską firmę naftową PDVSA. Bolton ostrzegł w środę rynki finansowe przed handlowaniem wenezuelskim złotem, ropą naftową i innymi surowcami, podkreślając, że USA mogą podjąć działania przeciw tym, którzy będą łamać to zalecenie. Maduro – który na początku stycznia został zaprzysiężony na drugą kadencję po wygraniu przez niego niespełniających standardów demokratycznych wyborów prezydenckich w zeszłym roku – oskarża Waszyngton o kierowanie puczem mającym na celu odsunięcie go od władzy i przejęcie kontroli nad największymi rezerwami ropy naftowej na świecie. Wenezuela znajduje się w głębokim kryzysie społecznym i gospodarczym. Ponad trzy miliony osób opuściło kraj, a stopa inflacji, jak się szacuje, przekracza 1 650 000 proc. W mediach pojawiły się doniesienia o planach sprzedaży przez reżim Maduro kilkunastu ton złota z rezerw banku centralnego Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Poza USA przejęcie władzy przez Guaido uznały Kanada, większość państw Ameryki Łacińskiej (z wyjątkiem m.in. Meksyku, Boliwii, Kuby i Nikaragui), Izrael i Australia, a spośród państw europejskich – Albania, Kosowo i Gruzja. W czwartek swoje poparcie dla Guaido wyraził także Parlament Europejski. Po uznaniu prezydentury Guadio w głosowaniu, deputowani wezwali szefową unijnej dyplomacji Federicę Mogherini i państwa członkowskie Unii, by zrobili to samo. na podst. PAP Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.