Uwaga na kolizje na lotnisku w Toronto Federalna Komisja Transportu opublikowała zalecenie zmiany układu pasów startowych na lotnisku w Toronto w celu obniżenia ryzyka zderzania samolotów. To zalecenie, jako jedno z trzech było zawarte w raporcie wydanym po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie 27 niebezpiecznych sytuacji, jakie zaistniały w okresie od czerwca 2012 do listopada 2017. Według raportu wszystkie te sytuacje miały miejsce na pasach startowych 24L i 24R usytuowanych w południowej części lotniska, widocznych z autostrady 401. W okresach największego nasilenia ruchu oba te blisko siebie położone pasy są używane jednocześnie. Oznacza to, że lądujące samoloty są zmuszone kołować poprzez sąsiadujący pas startowy ustępując miejsca następnym samolotom podchodzącym do lądowania czasami w ciągu najbliższych sekund. Greater Toronto Airport Authority (GTAA) sprawujące nadzór nad lotniskiem rozważa kilka opcji, w jaki sposób zmienić drogi kołowania w celu obniżenia prawdopodobieństwa zderzenia samolotów.

































