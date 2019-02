Valentine’s Day razem po raz 73. W 2013 roku Florence i Willem Schurman, mieszkańcy Richmond Hill, wspólnie obchodzili Walentynki po raz… 73. Jaki jest przepis na 72 lat małżeństwa – pytano. Zawsze godzić się przed pójściem do łóżka i dawać sobie buziaka przed snem, mówili oboje. Florence miała 89 lat, a Bill – 94. Para zdobyła w 2013 roku tytuł ontaryjskiej pary małżeńskiej o najdłuższym stażu w konkursie rozpisanym przez Worldwide Marriage Encounter. Państwo Schurman pobrali się trzy dni po ataku na Pearl Harbor w 1941 roku. Bill miał w lutym zgłosić się do wojska. Zmarli rok później, w roku 2014. Ona pierwsza, a on pięć miesięcy po niej. Nie mógł żyć bez niej, mówiła rodzina. Połączyli się na wieczność. FreeDigitalPhotos.net Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search







































