W płomieniach zginęło siedmioro dzieci Do tragedii doszło w Nowej Szkocji. W pożarze na przedmieściach Halifaksu, stolicy prowincji, śmierć poniosło siedmioro dzieci. Dzieci były w wielu od trzech miesięcy do 17 lat. Dwie dorosłe osoby trafiły do szpitala. Spalony dom był zamieszkiwany przez rodzinę uchodźców z Syrii. Rodzina przyjechała do Kanady w 2017 roku, a do tego domu wprowadziła się latem 2018. To jeden z nowych domów wybudowanych w tym osiedlu. Rodzina wynajmowała go. Pierwszy telefon straż pożarna orzymała o godzinie 12.41 w nocy. Sąsiedzi mówią że usłyszeli ogromny huk. To najwięsza tragedia tego rodzaju w historii Nowej Szkocji. Dziesiątki osób zaoferowało pomoc dla ocalałych rodziców. (artykuł będzie uaktualniany) Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

