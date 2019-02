Walentynkowy prezent dla międzynarodowych studentów w Kanadzie

Imigracja do Kanady – Changing your world…

Nareszcie! 14 lutego 2019 międzynarodowi studenci w Kanadzie otrzymali „walentynkowy prezent” od kanadyjskiego Immigration. Wobec studentów, którzy skończyli studia w Kanadzie i pragną otrzymać prawo do pracy, usunięto obowiązek posiadania ważnej wizy studenckiej w momencie składania podania o prawo do pracy (do tej pory wiza studencka musiała być ważna). Ponadto przedłużono termin składania wniosku o prawo do pracy do 6 miesięcy po zakończeniu studiów (do tej pory wniosek taki trzeba było złożyć najpóźniej do 90 dni po zakończeniu studiów).

Wiadomość ta jest nie tylko „dobra” ale bardzo dobra! Do Kanady przyjeżdża na studia wielu zagranicznych studentów, którzy płacą kilkakrotnie większe czesne niż obywatele i stali mieszkańcy Kanady za takie same studia. Wcale ich to jednak nie zraża, bo po zakończeniu studiów mogą podjąć pracę (po uzyskaniu prawa do pracy, jak wyżej) i w ten sposób nie tylko uzyskać kanadyjską edukację, ale również i kanadyjskie doświadczenie zawodowe. A wiadomo, że i edukacja i zwłaszcza to kanadyjskie doświadczenie ma tak wielkie znaczenie. No i oczywiście można kwalifikować się na jeden z programów imigracyjnych, więc (teoretycznie i najczęściej w praktyce) można składać wniosek o pobyt stały, jeśli ma się ochotę w Kanadzie zamieszkać na stałe.

To w teorii. W praktyce temat ten wygląda (lub może wyglądać) nieco inaczej. Nieco, powiedzmy, trudniej. Albo… nawet bardzo trudno. Słyszałam kiedyś (już nie pamiętam kto to powiedział), jak jeden z praktykujących prawo imigracyjne specjalistów określił ten właśnie temat studentów zagranicznych jako jednen z najbardziej ryzykownych, „śliskich” ścieżek imigracyjnych. Przyrównał ich do osób, które znajdują się na środku wzburzonego oceanu w kamizelce ratunkowej i wprawdzie widzą małą wyspę na horyzoncie, ale… jest ona daleko i dostać się na nią nie jest łatwo.

Zdecydowanie zgadzam się z tym porównaniem. Tak rzeczywiście było. Studenci kończyli studia, zbierali potrzebne dokumenty, wysyłali podania o prawo do pracy… i otrzymywali odmowy. Np. z powodu nieodpowiedniej opłaty. Nie ma problemu? Trzeba dosłać odpowiednią opłatę? Rzeczywiście, proste. Jednak proszę pamiętać, że aby otrzymać prawo do pracy, trzeba było mieć ważną wizę studencką oraz wysłać podanie nie później niż 90 dni po zakończeniu studiów. Jeżeli ktoś otrzymał kopertę z wnioskiem z powrotem, to stało się to najpewniej po uływie dłuższego czasu – najczęściej jak wiza studencka już nie była ważna i upłynęło więcej czasu niż 90 dni od zakończenia studiów. Czyli – taki student był zdyskwalifkowany i przepadała możliwość pracy w Kanadzie przez następne 3 lata! Podobnie było ze studentami, którzy po zakończeniu studiów wyjeżdżali z Kanady planując złożyć podanie o prawo do pracy z zagranicy. Niestety, wielu z nich zapominało (lub w ogóle nie wiedziało), że muszą mieć jednocześnie ważną wizę studencką. Jeśli nie mieli… koniec: odmowa.

Jednocześnie ze zmianami warunków kwalifkowania się na prawo do pracy po ukończeniu studiów, department imigracyjny wyjaśnił wiele niedomówień co do sytuacji, w których studenci zagraniczni mogli się znaleźć podczas studiów. Nareszcie tak się stało, ponieważ przez wiele lat nie było jasne co robić ma student, który np. zmienił zdanie w sprawie uczelni lub kierunku studiów i chce się przenieść, albo musi przerwać studia na jakiś czas (np. z powodu zdrowia, ciąży czy sytuacji rodzinnej). Ogłoszone wyjaśnienia i instrukcje nie są idealne, ale na pewno sprawiły, że ten wzburzony ocean uspokoił się na tyle, że dopłynięcie do wyspy wydaje się teraz o wiele bardziej możliwe…

Zapraszam do zadawania pytań – od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu mniej i bardziej kompleksowych problemów.

