Williams liczy na Kubicę Fin Valtteri Bottas jest przekonany, że wracający do elity Robert Kubica podniesie jakość zespołu Williams. – Nowi zawodnicy wniosą więcej pozytywów – stwierdził kierowca Mercedesa. Za dwa tygodnie pierwsze oficjalne testy. O sezonie 2018 Williams wolałby zapomnieć. Brytyjski zespół zajął ostatnią pozycję w klasyfikacji konstruktorów Formuły 1. W 21 wyścigach Kanadyjczyk Lance Stroll i Siergiej Sirotkin z Rosji zdobyli łącznie siedem punktów. Aby nie dopuścić do powtórki, obu kierowców wymieniono przed nowym sezonem na Kubicę, który w Williamsie przez ostatni rok pełnił rolę kierowcy testowego oraz 20-letniego brytyjskiego debiutanta George’a Russella. Zdaniem byłego reprezentanta teamu z Grove, to dobra roszada. – Będzie miło obserwować, jak Robert sobie radzi na torze. Ścigał się przez jakiś czas, więc będzie dobrze uzupełniał się z Georgem – stwierdził Bottas, który w Williamsie ścigał się w latach 2013-2016. – Myślę, że dla zespołu, który miał tak trudny sezon i nie łatwo mu było utrzymać motywację oraz dobrego ducha, nowy skład kierowców przyniesie na pewno więcej pozytywów i powodów do radości – podkreślił. – Jestem pewien, że obaj będą naładowani energią, którą niewątpliwie mają. Mam nadzieję, że pomogą Williamsowi być tam, gdzie jego miejsce, Oficjalne testy przed rozpoczęciem sezonu zaplanowano na 18-21 lutego oraz 26 lutego – 1 marca w Barcelonie. Pierwszy wyścig – o Grand Prix Australii w Melbourne – odbędzie się 17 marca.

