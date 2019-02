Wir polarny w Ameryce Północnej – obejrzyj Odmrożenie może pojawić się w ciągu zaledwie 5 minut. Gorąca woda zamarza natychmiast. To ostatnie dni w wielu stanach USA. Wir polarny (polar vortex), który co roku formuje się nad Arktyką, zwykle pozostaje na północ od USA, ale tym razem się tak nie stało. Przesunął się na południe. Najbardziej dotknięte mrozami są stany Michigan, Iowa i MInnesota. Odczuwalna temperatura była w wielu miejscach najniższa od lat 1990. W takich warunkach nie ma ani odrobiny wilgoci w powietrzu, a śnieg ma konsystencję piasku. W Chicago było najzimniej od 1985 roku – temperatura spadła do -46 stopni. Zamarzła rzeka Chicago. Do tego dochodził wiatr wiejący z prędkością 50 km/godz., a zatem temperatura odczuwalna wyniosła nawet -52 stopnie. Odwołano 2 500 lotów, a 3 500 lotów było opóźnionych. Kilkanaście osób poniosło śmierć. W wielu miejscach w USA było zimniej niż na Alasce czy Syberii. Śnieg spadł nawet w Alabamie i Georgii. A w weekend ma być plus 10 stopni, a zatem między tymi kilku dniami różnica temperatury wyniesie 50 stopni! Oczywiście, mrozy skuły także Kanadę, np. Ontario. A tymczasem w Kolumbii Brytyjskiej kwitną kwiaty . TU ZNAJDZIESZ ZDJĘCIA Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search



























