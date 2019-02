Wisława Szymborska – Nobel 96 Z cyklu: Historia Salonu Muzyki i Poezji Jesienią̨ 1996 roku doszła do nas wieść o przyznaniu Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla. Byliśmy wtedy w ukropie przygotowań do Halki, a jednak musieliśmy znaleźć czas, aby uczcić tę wspaniałą wiadomość i tę wielką poetkę. Agata Pilitowska miała być głównym filarem spektaklu, gdyż to ona miała mówić wiersze po polsku i angielsku. Do kilku z nich Dariusz Król i Jerzy Boski skomponowali piękną muzykę. Agata grała osobę, która oczarowana poezją Szymborskiej krąży śladami poetki po Krakowie. Noblistka spędziła w nim wiele twórczych lat. W tle ukazywały się artystyczne zdjęcia Krakowa autorstwa Leszka Szurkowskiego, znanego ilustratora i grafika. This slideshow requires JavaScript. I tak Agata poruszała się w tej przestrzeni, mówiąc wiersze Szymborskiej i śpiewając jej poezję. Prapremiera odbyła się w Galerii PEKAO w Toronto i zgromadziła tłumy miłośników poezji Noblistki. Długoletnim sponsorem działań teatralnych Salonu była torontońska dyrekcja PEKAO w osobach dyrektora Janusza Szatoby, Krystyny Glazer i Hanny Zawadzkiej. Premiera wyjazdowa odbyła się w Winnipeg. To przedstawienie było debiutem naszego teatru w tym mieście. Pojechaliśmy tam na zaproszenie pana Zdzisława Prochownika, świetnego muzyka, a jednocześnie organizatora Festiwalu Sztuki w Winnipeg. Spektakl tak spodobał się publiczności, że otworzył nam drogę do prezentowania naszych następnych przedstawień. Maria Nowotarska Unosi się ta poezja z zaułków, uliczek, placów, murów Krakowa, wykreowanych jako obrazy tła scenicznego przez Leszka Szurkowskiego. Przedstawienie otwiera i zamyka muzyka Sibeliusa, a kompozytorzy Jerzy Boski i Dariusz Król dodają muzykę własnych kompozycji do utworów poetyckich, które jakby o nią proszą… Agata Pilitowska – znamy dobrze tę znakomitą aktorkę – pojawia się na scenie w tej jedynej, niepowtarzalnej ciszy, poprzedzającej przedstawienie i odbywa się koncert – solowy recitativ, konfrontacja z „ja” – wykonawczyni z „ja” – poetki. Na początku spektaklu Agata śpiewając do słów wiersza „Nagrobek” zaprasza do wieczoru rozmyślań, zadumy i odkryć. Wędrując po Krakowie roznosi liryzm Szymborskiej, zespolony z filozoficzną zadumą. Ukazuje też więź poetki ze światem zwierząt, jak w wierszu „Kot w pustym mieszkaniu”. Wsłuchując się w słowa piosenki skomponowanej do wiersza „Jeszcze”, opartej na motywach żydowskich pieśni religijnych słyszymy „W zaplombowanych wagonach jadą krajem imiona…”. Agata podaje te pieśni wpatrzona w nagrobki ze zrujnowanego cmentarza żydowskiego. I jeszcze trwa ta poetycka opowieść o sprawach ludzi, zwyczajnych, życiowych zdarzeniach, wrażeniach z obejrzenia sztuki teatralnej… Po takim godzinnym hauście twórczości Wisławy Szymborskiej utrwala się fascynacja poezją, podaną przez Agatę Pilitowską, wzbogaconą przez muzyczną i wizualną oprawę. Niektóre utwory Agata recytowała w języku angielskim, w znakomitym przekładzie poety i tłumacza – Stanisława Barańczaka. Dziennik, fragmenty, 28–30 marca 2003, Jerzy Wroński Fragment książki

Beaty Gołembiowskiej

“Teatr bez granic” zdjęcia Leszka Szurkowskiego













Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Beata Gołembiowska Beata Gołembiowska – pisarka, autorka powieści Żółta sukienka, Malowanki na szkle, Lista Olafa, Droga do Wilenii oraz książek–albumów – W jednej walizce i Teatr bez granic. Kocha przyrodę, ceni ciszę, a w ludziach – tolerancję. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji







































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.