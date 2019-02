Wspólna zabawa z Kabaretem “Pod Bańką” – tuż przed 25-leciem Czy wiesz, że kabaret “Pod Bańką” to jedyny polski kabaret, który wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich? A konkretnie na oficjalnym Galowym Koncercie podczas Olimpiady w Vancouver w 2010 roku. Z olimpiady może nie przywieźliśmy medalu ale za to naszą zdobyczą był bukiet kwiatów za złoty medal Justyny Kowalczyk. Pani Justyna rzuciła swój bukiet zgromadzonej publiczności, a szczęście uśmiechnęło się do nas i do dzisiaj zasuszony bukiet kwiatów za złoty medal jest w naszych kabaretowych archiwach Z okazji jubileuszu 25-lecia kabaretu “Pod Bańką” proponujemy wspólną zabawę. Poniżej znajduje się spis 20 skeczy i 20 piosenek z repertuaru “Bańki” Proszę wybrać piosenkę i skecz, które chcielibyście Państwo zobaczyć na jubileuszowym programie 8 i 9 lutego. Jeżeli w podanym spisie nie znaleźliście swojej ulubionej piosenki lub skeczu, to proszę napisać swoją propozycję z naszego repertuaru. Głosować można e-mailowo lub telefonicznie: kabaretpodbanka@gmail.com, tel. 416-414 7882 Wśród osób biorących udział w zabawie, raz w tygodniu będą losowane dwa bilety na jubileuszowe przedstawienia. O wynikach losowania będziemy informować e-mailowo i na www.gazetagazeta.com. Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegołów odbioru biletów. Cały czas wśród Panstwa faworytów piosenki – Kolarz, Demarczyk, Bo taka glupia, Who U Are, Nóżki, Kaczuszka, Party, Sen, Femne Fatale

Na czele skeczy są pewne przetasowania – do Tłumacza i Generałów dołączył Napad na Bank i Babcie-Nasza Klasa Zapraszamy do dalszej zabawy. SKECZE 01. Krzyżacy 02. Jogging 03. U lekarza 04. Paczka 05. Tłumacz 06. Zośka i Staszek (Andropauza) 07. Divy 08. Zośka i Staszek (Rozwód) 09. Biesiada w PRL-u (fragmenty) 10. Generałowie 11. Pieski 12. Zośka i Staszek (Koniec świata) 13. Napad na bank 14. Burki czyli nasz świat za 30 lat 15. Babcie na Florydzie 16. Babcie -Nasza Klasa 17. Konie 18. Manekiny 19. Przesłuchanie terrorysty 20. Narciarze PIOSENKI 01. Junost, wyk. Magda Papierz 02. Party, wyk. Wojtek Gawenda 03. Grubasek, wyk. Andrzej Pugacewicz 04. Kaczuszka, wyk. Magda Papierz 05. Demarczyk, wyk. Magda Papierz 06. Nóżki, wyk. Andrzej Pugacewicz 07. Who U Are, wyk. Wojtek Gawenda 08. Blue Trio, wyk. Magda Papierz, Julia Grześkowiak, Ania Leszońska 09. Górale czyli czy te oczy mogą kłamać, wyk. Magda Papierz i Wojtek Gawenda 10. Bo taka głupia, wyk. Magda Papierz 11. Femme Fatale, wyk. Kinga Mitrowska 12. I’m Canadian, wyk. Andrzej Pugacewicz 13. Mon Dieu, wyk. Magda Papierz 14. Okularnicy Rap, wyk. “Bańka” 15. Wina Putina, wyk. Wojtek Gawenda 16. Alleluja, wyk. Kinga Mitrowska 17. Sen, wyk. Monika Goździk 18. Dolar, wyk. Magda Papierz i Wojtek Gawenda 19. Ekshibicjonista, wyk. Andrzej Pugacewicz 20. Taka zwykła piosenka o niczym, wyk. Wojtek Gawenda. Wojtek Gawenda Oczywiście, jak jubileusz, to wspomnienia, przypomnienie tego, co było najlepsze i co publiczność przez te lata ukochała najbardziej zachęcamy więc do głosowania i wyboru hitów Kabaretu “Pod Bańką”. Redakcja O 25-LECIU KABARETU POD BAŃKĄ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.