Współzałożyciel NIGDY WIĘCEJ laureatem Nagrody Praw Człowieka Współzałożyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ Rafał Pankowski został uhonorowany tegoroczną Nagrodą Praw Człowieka im. Paula Ehrlicha i Gunthera K. Schwerina. Wyróżnienie zostało ustanowione w 1998 r. przez amerykańską Ligę Przeciwko Zniesławieniu (Anti-Defamation League) w celu uhonorowania osób walczących z antysemityzmem w Europie. Dyrektor ADL ds. europejskich Andrew Srulevitch wręczył nagrodę podczas wizyty w Polsce 6 lutego 2019 r. Za swój wkład w walkę z antysemityzmem i ksenofobią laureat wyróżnienia był we własnym kraju wielokrotnie atakowany. 24 stycznia 2019 r. państwowa telewizja w kanale TVP Info (prowadzący: M. Ogórek i R. Ziemkiewicz) nazwała Pankowskiego ‘jedną z najbardziej nikczemnych person’, która ‘oskarża Polaków o faszyzm, jeździ po całym świecie i opowiada kocopały o polskim antysemityzmie’, należy do ‘najgorszego sortu Polaków, którzy żyją z nienawiści do własnej ojczyzny’. W związku z tymi wypowiedziami Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar złożył do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji protest przeciwko kolejnemu przypadkowi mowy nienawiści w mediach publicznych. Dr hab. Rafał Pankowski jest profesorem socjologii w Collegium Civitas, w 2018 r. opublikował szeroko komentowany artykuł na łamach ‘Israel Journal of Foreign Affairs’ na temat dyskursu antysemickiego w polskich mediach i polityce. Współpracował także z wieloma organizacjami eksperckimi i placówkami akademickimi, m.in. z londyńskim Chatham House, wiedeńskim Instytutem Nauk o Człowieku oraz Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Chulalongkorn w Bangkoku. W 2018 r. nowojorski tygodnik ‘The Algemeiner’ umieścił go na ogłaszanej corocznie liście stu osób mających pozytywny wpływ na życie żydowskiej społeczności w świecie. W tej samej edycji listy wyróżniono w taki sposób m.in. aktorkę Sharon Stone, księcia Williama i dyrygenta Zubina Mehtę. Rafał Pankowski został doceniony za konsekwentne działanie przeciwko antysemityzmowi i rasizmowi. Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. Więcej informacji: Rafał Pankowski o Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście i akcji #WeRemember: http://bit.ly/2MV4jea www.nigdywiecej.org www.facebook.com/Respect.Diversity www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search







































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.