Wszystko o Oscarach – rekordziści i wyjątkowi laureaci

Najmłodszą laureatką Oscara była sześciolatka, w 1944 roku o statuetkę walczył film o Marii Skłodowskiej-Curie, a w 2010 roku po raz pierwszy nagrodę za reżyserię przyznano kobiecie – to niektóre z ciekawostek związanych z Oscarami.

Oscary (ang. Oscars lub Academy Awards), doroczne nagrody przyznawane przez amerykańską Akademię Filmową (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), po raz pierwszy wręczono 1929 r. Akademia, licząca obecnie ok. 6 tys. członków, powstała w 1927 r. Wśród założycieli byli współtwórcy wytwórni filmowych, które rozpoczęły działalność w USA kilka lat wcześniej: Louis B. Mayer – urodzony w Mińsku Litewskim współwłaściciel wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer i Harry Warner z wytwórni Warner Bros, urodzony w Krasnosielcu na Mazowszu.

Pierwszą produkcją uhonorowaną Oscarem w kategorii najlepszy film był film niemy, wojenny melodramat “Skrzydła” w reż. Williama A. Wellmana, opowieść o pilotach amerykańskich sił po- wietrznych i zakochanych w nich kobietach.

Oscara w kategorii główna rola męska jako pierwszy otrzymał urodzony w Szwajcarii aktor Emil Jannings, za dwie role: w “Ostatnim rozkazie” Josefa von Sternberga i “The Way of All Flesh” Vic- tora Fleminga.

Pierwszą laureatką Oscara w kategorii główna rola kobieca by- ła Amerykanka Janet Gaynor, nagrodzona łącznie za trzy kreacje, w filmach: “Siódme niebo” (reż. Frank Borzage), “Street Angel” (reż. Frank Borzage) i “Wschód słońca” (reż. F.W. Murnau).

Oscara w kategorii reżyseria przyznano w 1929 r. oddzielnie za film dramatyczny i komediowy. Za najlepszego reżysera dramatu uznany został Frank Borzage (“Siódme niebo”), a za najlep- szego reżysera komedii Lewis Milestone (“Two Arabian Knights”).

Liczba kategorii wraz z kolejnymi galami rozdania nagród zwiększała się. W 1935 r. dodano np. kategorie montaż, muzyka i najlepsza piosenka, w 1937 r. – aktor drugoplanowy i aktorka dru- goplanowa, w 1940 r. – efekty specjalne, a w 1956 r. – obraz niean- glojęzyczny.

Zwyczaj prezentowania wyników oscarowego głosowania w ostatniej chwili, po dostarczeniu ich na scenę w zabezpieczonej kopercie, wprowadzono w 1941 r.

Produkcjami, które na przestrzeni lat zdobywały Oscary w kategorii pełnometrażowy film fabularny, były m.in.: “Ich noce” Franka Capry (1935), “Przeminęło z wiatrem” Victora Fleminga (1940), “Casablanca” Michaela Curtiza (1944, wśród nominowanych był wówczas film o polskiej noblistce, “Madame Curie”, produkcja amerykańska w reżyserii Mervyna LeRoya, pochodząca z wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer, rolę Skłodowskiej-Curie zagrała Greer Garson), “Na nabrzeżach” Elii Kaza- na (1955), “Garsoniera” Billy’ego Wildera (1961), “Dźwięki muzyki” Roberta Wise’a (1966), “Ojciec chrzestny” Francisa Forda Cop- poli (1973), “Amadeusz” Milosza Formana (1985), “Pluton” Olivera Stone’a (1987), “Ostatni cesarz” Bernardo Bertolucciego (1988), “Tańczący z wilkami” Kevina Costnera (1991), “Lista Schindlera” Stevena Spielberga (1994), “Titanic” Jamesa Camerona (1998), “American Beauty” Sama Mendesa (2000), “Gladiator” Ridleya Scotta (2001), “Władca Pierścieni: Powrót Króla” Pete- ra Jacksona (2004), “Slumdog, milioner z ulicy” Danny’ego Boyle’a i Loveleen Tandan (2009), “Jak zostać królem” Toma Hoopera (2011).

Do rekordzistów pod względem łącznej liczby nagród za film należą “Ben Hur”, “Titanic” i “Władca Pierścieni: Powrót Króla” – za każdy, w różnych kategoriach, przyznano po 11 statuetek.

Najmłodszy laureat Oscara to aktorka Shirley Temple, która w 1934 r., jako sześciolatka, otrzymała od akademii nagrodę specjalną “za wspaniały wkład w rozwój kina”. W wieku 10 lat Oscara w kategorii aktorka drugoplanowa, za rolę w filmie “Papierowy księżyc” (1974), zdobyła Tatum O’Neal. Jako 11-latka laureatką Oscara została Anna Paquin – statuetkę przyznano jej wówczas za drugoplanową rolę w “Fortepianie” w reż. Jane Campion (1994).

Do najmłodszych aktorów, którym przyznano nominacje do Oscara należą z kolei: 8-letni Justin Henry (za rolę w “Sprawie Kramerów”, 1980), 10-letnia Mary Badham (za rolę w filmie “Zabić drozda”, 1963) i 10-letnia Abigail Breslin (za rolę w filmie “Mała miss”, 2007). Jako 11-latek o Oscara walczył Haley Joel Osment, którego nominowano do nagrody – w kategorii aktor drugoplanowy – za rolę w filmie “Szósty zmysł”, gdzie wystąpił u boku Bruce’a Willisa (2000). W 2008 r. nominację do Oscara otrzymała 13-letnia wówczas Saoirse Ronan – za drugoplanową rolę w dramacie “Pokuta” Joe Wrighta. O rok starsza od niej była Jodie Fo- ster, gdy w 1977 r., jako 14-latka, zdobywała nominację do nagrody amerykańskiej Akademii Filmowej za swoją głośną drugoplanową rolę – młodocianej prostytutki Iris – w “Taksówkarzu” Martina Scorsese.

Pierwsza czarnoskóra aktorka nagrodzona Oscarem to Hattie McDaniel, uhonorowana w 1940 r. za drugoplanową rolę w “Przeminęło z wiatrem”, gdzie wcielała się w postać Mammy. Pierwszym czarnoskórym aktorem uhonorowanym Oscarem był natomiast Sidney Poitier, nagrodzony za główną rolę w “Polnych liliach” w 1964 r.

Pierwsza kobieta, której przyznano Oscara za reżyserię, to nagrodzona w 2010 r. za film “The Hurt Locker. W pułapce wojny” Kathryn Bigelow.

