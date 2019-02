Żałoba narodowa i początek uroczystości pogrzebowych Jana Olszewskiego W piątek rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe byłego premiera Jana Olszewskiego. W związku z tym prezydent Andrzej Duda zarządził żałobę narodową od północy z czwartku na piątek do godz. 19 w sobotę. O godz. 9 do kancelarii premiera została przywieziona trumna z ciałem Jana Olszewskiego, która została wystawiona w hallu KPRM. Między godz. 10 a 19 będzie można oddać hołd zmarłemu. O godz. 18 w kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży odbędzie się msza żałobna w intencji Jana Olszewskiego; następnie trumna z ciałem byłego premiera zostanie przeniesiona w kondukcie do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście. Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowano na sobotę. O godz. 11 odbędzie się msza żałobna w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Między godz. 13 a 13.30 kondukt pogrzebowy przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie premiera Olszewskiego pożegnają żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy i działacze opozycji antykomunistycznej. Następnie kondukt uda się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie zakończąsię uroczystości. Jan Olszewski był obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL i premierem w latach 1991-1992. W 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek ocenił, że Jan Olszewski był nie tylko premierem pierwszego niekomunistycznego rządu, ale zarazem człowiekiem, którego można uznać za “symbol cywilnego, niezłomnego oporu przeciwko władzy komunistycznej”. Był to człowiek niepodległej Polski, służył tej sprawie niepodległej Polski nawet w tych czasach, gdy zdecydowana większość w ogóle nie myślała o tym, że niepodległa Polska może jeszcze za ich życia wrócić– podkreślił. Zaznaczył, że Olszewski był człowiekiem “uczciwym i prawym”. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka



