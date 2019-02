Zatankuj dzisiaj – idzie podwyżka Jak podaje firma EN-PRO, która zajmuje sie doradztwem w zakresie oszczędności energii, możemy się spodziewać wzrostu cen benzyny na stacjach benzynowych w Greater Toronto Area. Od północy 15 lutego spodziewny jest wzrost o siedem centów do średniej ceny 104,9 centów/litr. Warto też przeczytać: specjaliści wyjaśniają, że zauważalny ostatnio spadek cen benzyny nie jest, jak twierdzi rząd konserwarywny Ontario, zasługą władz prowincji. To efekt spadku cen ropy na rynkach światowych o ok. 33 dol na baryłce. Więcej Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search







































