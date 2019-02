Czy zima będzie krótka czy długa? Co powiedział świszcz? 2 lutego to dzień, kiedy w Kanadzie (i USA) dowiadujemy się, ile jeszcze przed nami zimy. “Groundhog Day” jest obchodzony w Kanadzie od 1956 roku. Tradycja zaczęła się w ontaryjskim miasteczku Wiarton. Dzień Świszcza, nazywany również Dniem Świstaka, ang. Groundhog Day to doroczne święto obchodzone 2 lutego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, którego bohaterem jest świszcz (wbrew popularnemu w Polsce wyobrażeniu nie chodzi tu o świstaka). Jeżeli w tym dniu zwierzę zobaczy swój cień, co sprawdza się wyciągając świszcza z nory, zwiastuje to jeszcze sześć tygodni zimy. Jeśli nie, to oznacza, że wiosna jest już blisko. Świszcz (Marmota monax) to gatunek dużego gryzonia z rodziny wiewiórkowatych (Scuridae), największy z przedstawicieli rodzaju Marmota. W przeciwieństwie do większości przedstawicieli tego rodzaju jest zwierzęciem nizinnym. Świszcz jest jednym z niewielu zwierząt, których liczebność wzrosła wskutek kolonizacji Ameryki Północnej przez Europejczyków. Przyczyną było wylesianie, które zaowocowało zwiększeniem powierzchni obszarów otwartych, bezdrzewnych; właśnie one są ulubionym środowiskiem życia świszczy. Występuje w Ameryce Północnej. Po angielsku zwierzątko nazywa się “groundhog” lub “woodchuck”. Tych słynnych świszczy, przepowiadających długość zimy, jest kilka, ale najbardziej znane i wiarygodne to ontaryjski Wiarton Willie i Shubenacadie Sam z Nowej Szkocji. Ontaryjski albinos Wiarton Willy, kiedy wyszedł z norki dzisiaj rano, nie zobaczył swojego cienia. Czyli zima szybko odejdzie, stwierdził… Shubenacadie Sam z Nowej Szkocji też jest optymistą i przewiduje bliską wiosnę! Rok temu też tak orzekł, a zima ciągnęła się długo… Inny werdykt wydał jego amerykański kolega z Pensylwanii Punxsutawney Phil. Zima potrzyma jeszcze 6 tygodni. W 1993 powstała komedia pod tytułem “Groundhog Day” (“Dzień Świstaka”), której akcja wiąże się z tym świętem. Od tego czasu do zamieszkiwanego przez 6 tysięcy osób miasteczka Punxsutawney w Pensylwanii na zabawy z okazji Groundhog Day przyjeżdża do 30 tysięcy gości. W Wiarton setki osób, niektóre przebrane za świszcze, powitały z radością prognozę szybkiej wiosny. Mac McKenzie, który rozpoczął tradycję z Wiarton Willie’em ponad 50 lat temu, podkreśla, że pomogło to w rozpropagowaniu jego miasteczka. Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search





























