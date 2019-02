”Zimna wojna” bez Oscarów “Green Book” otrzymał Oscara dla najlepszego filmu. Najlepszym reżyserem został Alfonso Cuaron. Wyróżnienia aktorskie podzielili między sobą: Olivia Colman, Rami Malek, Regina King i Mahershala Ali. “Zimna wojna” przegrała z “Romą” we wszystkich trzech kategoriach, w których była nominowana. Najlepszym filmem został “Green Book” Petera Farrelly’ego. Alfonso Cuaron, twórca “Romy”, pojawiał się na scenie trzy razy. Oscara odebrał w kategoriach: najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepsze zdjęcia oraz najlepsza reżyseria. Nagrody aktorskie trafiły do: Olivii Colman (najlepsza aktorka), Ramiego Maleka (najlepszy aktor), Reginy King (najlepsza aktorka drugoplanowa) i Mahershali Alego (najlepszy aktor drugoplanowy). Po raz pierwszy od 1989 roku gala odbyła się bez prowadzącego i określana jest jako blamaż. Wówczas producenci zafundowali widowni 11-minutowy występ Roba Lowe’a z Królewną Śnieżką. Jak przypomniał niedawno Matt Donnelly na łamach “Variety”, “Lowe do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć”. A kompromitująca gala zakończyła błyskotliwą karierę Allana Carra, producenta m.in. “Grease”. Producenci i tym razem nie mogą tego eksperymentu uznać za udany. Poza krótkim monologiem wygłoszonym przez komiczki Tinę Fey, Amy Poehler i Mayę Rudolph, niezwykłą stylizacją przy prezentacji najlepszych kostiumów i przemową Olivii Colman trudno znaleźć momenty, które zapadłyby w pamięć. Najwięcej statuetek otrzymał film “Bohemian Rhapsody” Bryana Singera. Poza odtwórcą głównej roli, do filmu trafiły Oscary za montaż dźwięku, dźwięk i montaż. Film prezentuje fabularyzowaną wspólną historię Freddiego Mercury’ego i zespołu Queen. Wybitna kreacja, jaką stworzył w nim znany z serialu “Mr. Robot” Rami Malek, to jednak za mało, by za wybitny uznać cały film. Wiele istotnych momentów życia jednego z najważniejszych showmanów w historii muzyki rozrywkowej zostało pominiętych bądź zgrabnie wygładzonych wątkami fikcyjnymi. Należy odnotować sukces “Czarnej pantery” – pierwszej w historii adaptacji serii komiksów, nominowanej w kategorii najlepszy film. Chociaż tytuł przegrał w głównej kategorii z “Green Book”, to na koncie ma trzy statuetki: za najlepszą muzykę, scenografię i kostiumy. Ruth E. Carter (laureatka Oscara za najlepsze kostiumy) i Hannah Beachler (scenografia) są pierwszymi Afroamerykankami nagrodzonymi w kategoriach nieaktorskich od 1984 roku, kiedy Irene Cara otrzymała Oscara za najlepszą piosenkę za utwór “Flashdance… What a Feeling”. Za historyczny można także uznać pierwszy Oscar w karierze Spike’a Lee, który był współtwórcą scenariusza adaptowanego do “Czarnego bractwa. BlacKkKlansman”. Legendarny twórca takich filmów, jak: “Ona się doigra”, “Rób, co należy”, “Malaria”, “Malcolm X” i “Cztery małe dziewczynki” jest jednym z najważniejszych Afroamerykanów w historii kina. Lee miał po raz pierwszy szansę na reżyserskiego Oscara, ale na nominacji się skończyło. Statystycznie – trzema wielkimi przegranymi wieczoru są filmy: “Faworyta”, “Vice” i “Narodziny gwiazdy”. “Faworyta” miała 10 nominacji, a “Vice” i “Narodziny gwiazdy” po osiem, jednak statuetki otrzymały w jednej kategorii. Na 24 kategorie – pomijając oczywiście dwie aktorskie – w siedmiu po statuetki sięgały kobiety (w niektórych dzieląc nagrodę z mężczyznami). Oskary 2019: lista zwycięzców

NAJLEPSZY FILM “Green Book”

NAJLEPSZY REŻYSER Alfonso Cuaron

NAJLEPSZY AKTOR Rami Malek “Bohemian Rhapsody”

NAJLEPSZA AKTORKA Olivia Colman “Faworyta”

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA Regina King “Gdyby ulica Beale umiała mówić”

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY Mahershala Ali “Green Book”

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY “Czarne bractwo. BlacKkKlansman”

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY “Green Book”

NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY “Skin”

NAJLEPSZY ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY “Bao”

NAJLEPSZY DOKUMENTALNY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY “Okresowa rewolucja”

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY “Roma” (Meksyk)

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA “Vice”

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY “Free Solo”

NAJLEPSZE KOSTIUMY “Czarna pantera”

NAJLEPSZA ORYGINALNA ŚCIEŻKA MUZYCZNA “Czarna pantera” s

NAJLEPSZA PIOSENKA “Shallow” – z filmu “Narodziny gwiazdy”

NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU “Bohemian Rhapsody”

NAJLEPSZY DŹWIĘK “Bohemian Rhapsody”

NAJLEPSZY MONTAŻ “Bohemian Rhapsody”

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA “Czarna pantera”

NAJLEPSZE ZDJĘCIA “Roma” – Alfonso Cuaron

Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Joanna Wójcik

