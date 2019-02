“Zimna wojna” zdominowała listę nominacji do Orłów “Kamerdyner”, “Zimna wojna”, “Kler”, “Fuga” i “7 uczuć”, znalazły się wśród filmów nominowanych w głównych kategoriach do 21. edycji Polskich Nagród Filmowych Orły 2019. Najwięcej, bo aż 12 nominacji, zdobyła “Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego. Nominacje zostały ogłoszone w środę na konferencji prasowej w Warszawie. O statuetki dla najlepszego filmu rywalizować będą: “Kamerdyner” w reżyserii Filipa Bajona, “Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego oraz “Kler” Wojciecha Smarzowskiego. O nagrody za najlepszą reżyserię powalczą: Janusz Kondratiuk za “Jak pies z kotem”, Wojciech Smarzowski za “Kler” i Paweł Pawlikowski za “Zimną wojnę”. scenariusz – Marek Koterski za “7 uczuć”, Wojciech Smarzowski i Wojciech Rzehak za “Kler” oraz Paweł Pawlikowski i Janusz Głowacki za “Zimną wojnę”. Do nagrody za najlepszą główną rolę kobiecą nominowane są: Joanna Kulig za “Zimną wojnę”, Gabriela Muskała występująca w “Fudze”, Anna Radwan za rolę w “Kamerdynerze”. Janusz Gajos za rolę w “Kamerdynerze”, Jacek Braciak występujący w “Klerze” i Tomasz Kot za “Zimną wojnę” znaleźli się wśród nominowanych aktorów. W kategorii odkrycie roku nominowani zostali: Paweł Maślona za reżyserię “Ataku paniki”, Gabriela Muskała za scenariusz do “Fugi” oraz Jagoda Szelc za reżyserię filmu “Wieża. Jasny dzień”. “Dogman” Matteo Garrone, “Niemiłość” Andrieja Zwiagincewa i “Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” Martina McDonagha to trzy nominowane w kategorii Najlepszy Film Europejski. Ustanowione w 1999 roku Polskie Nagrody Filmowe Orły przyznawane są przez Polską Akademię Filmową w 19 kategoriach. Do tegorocznego Konkursu Głównego zakwalifikowało się 56 polskich filmów, które spełniły regulaminowy warunek tygodniowej dystrybucji kinowej w 2018 roku. W kategorii Najlepszy Film Dokumentalny akademicy wyłaniali nominowanych spośród 42 tytułów, zaś do tytułu Najlepszego Filmowego Serialu Fabularnego pretendowało 16 produkcji. Głosami widzów przyznana zostanie Nagroda Publiczności. 7 marca poznamy laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia. Wręczenie Orłów odbędzie się 25 marca. oprac. ZB Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

































