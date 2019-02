Zmarł nasz kolega – wielki społecznik Leszek Kociuba Był jednym z założycieli Polonii Przyszłości, jednym z największych społeczników, jakich kiedykolwiek spotkaliśmy. Zawsze martwil się innymi, a szczególnie bliscy byli mu ludzie niepełnosprawni. Zaraził naszą organizację tą pasją i na nasze rejsy dla dzieci po Jeziorze Ontario zapraszaliśmy dzięki niemu niewidomych z psami, aby dzieci mogły poznać i zrozumieć choć trochę życie takich ludzi. Leszek był narciarzem – nie raz jeździłam z nim w Colingwood, ale oczywiście nie byłby sobą gdyby nie pomagał w narciarstwie ludziom niewidzącym. I swoją pasję żeglarską także dzielił z ludźmi, którzy dzięki niemu mogli przeżywać radość żeglowania, patrząc jego oczami. Bardzo źle, że odszedł. Mógł jeszcze przez wiele lat dawać z siebie innym to co miał – potrzebę pomocy, serce i wsparcie. Wiele akcji przeprowadziliśmy razem w Polonii Przysłości – tej naszej wspaniałej, wyjątkowej organizacji, z którą był przez wiele lat związany. Dziękujemy Mu za czas, poświęcenie i pasję społecznika. Niech odpoczywa w spokoju. W imieniu Polonii Przyszłości Małgorzata P. Bonikowska i Zbigniew Bełz Polonia Przyszłości Informacja od rodziny: Wtorek, 19 lutego 2019, 19.00-21.00: wizytacja i “celebration of life” Ridley Funeral Home (można TUTAJ zostawić “online” kondolencje) 3080 Lake Shore Boulevard West, Toronto (na wschód od Kipling; pomiędzy Thirteenth and Fourteenths Streets) Czwartek, 21 lutego, 2019; 16.00: Msza pogrzebowa Kościół Św. Teresy 100 Tenth St, Etobicoke Szczegóły są dostępne pod: http://www.ridleyfuneralhome.com/obituaries.aspx NEKROLOG Zamiast kwiatów, prosimy o donację na jedną z ulubionych organizacji charytatywnych, z którymi Leszek był związany: Blind Sailing Canada – http://blindsailing.ca

Trailblazers Tandem Cycling Club (for the blind and visually impaired) – https://trailblazerstandem.org

The Toronto Ski hawks (ski organization for the blind and visually impaired) – http://www.torontoskihawks.org/index.php

