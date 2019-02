Życiowy sukces Hurkacza w Dubaju Co nie udało się w Melbourne Kamilowi Majchrzakowi, udało się w Dubaju Hubertowi Hurkaczowi. Polak ograł w 2. rundzie Japończyka Keia Nishikoriego 7:5, 5:7, 6:2. Było to jego pierwsze w karierze zwycięstwo nad tenisistą z pierwszej dziesiątki rankingu ATP. Po raz pierwszy awansował też do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500. Nishikori ma w tym roku problemy z polskimi tenisistami. W Australian Open Japończyka postraszył Kamil Majchrzak, a w Dubaju pokonał go Hubert Hurkacz. W Melbourne młody Polak prowadził z faworytem już 2-0 w setach, ale trudy spotkania, plus australijski upał, dały mu się we znaki. W piątej partii musiał poddać mecz, gdyż nie był w stanie kontynuować gry. Zebrał jednak znakomite recenzje, a po spotkaniu Japończyk nie szczędził mu komplementów. Ponad miesiąc później Nishikoriego sprawdził Hurkacz. Tym razem w drugiej rundzie w Dubaju. Nie było raczej obaw, że Polakowi zabraknie sił, bowiem spotkanie rozgrywano do dwóch, a nie jak w Wielkim Szlemie do trzech wygranych partii. Zdecydowanym faworytem był szósty tenisista świata, który w środę grał jednak bardzo nierówno. W pierwszym secie prowadził 5:4 i serwował, ale nie potrafił dobić przeciwnika. Nie dość, że przegrał gema przy własnym podaniu, to stracił jeszcze dwa następne. W efekcie przegrał seta 5:7. W drugiej partii Japończyk znów był na prowadzeniu i znów dał się dogonić. Tym razem zmarnował prowadzenie 5:1. Przegrał aż cztery gemy z rzędu, jednak Polak nie poszedł za ciosem i w końcówce więcej zimnej krwi zachował rywal, wygrywając 7:5. Polak dobił rywala W decydującym secie Hurkacz od początku przycisnął Nishikoriego do ściany. Szybko przełamał serwis rywala i nie wypuścił prowadzenia do końca. Wygrał 6:2, a cały mecz 2-1 w setach. Tym samym odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo z zawodnikiem z pierwszej dziesiątki rankingu ATP. Pierwszy raz również awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500. Teraz czeka go mecz ze Stefanosem Tsitsipasem, który pokonał Jegora Gierasimowa. Polak mierzył się z Grekiem tydzień temu w Marsylii. Przegrał jednak w dwóch setach. Na podstawie doniesień agencyjnych oracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

