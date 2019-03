Ciąg dalszy skandalu SNC-Lavalin Pierwszy były sekretarz premiera Justina Trudeau, Gerald Butts, chce opowiedzieć swoją stronę w sprawie SNC-Lavalin. Butts napisał do komisji sprawiedliwości Izby Gmin w czwartek, prosząc, by został powołany na świadka. Jego prośba pojawiła się po tym, jak była minister sprawiedliwości Jody Wilson-Raybould zeznała, że spotykała się z nieustanną presją – a nawet zawoalowanymi zagrożeniami – od starszych doradców premiera i biura ministra finansów, by ingerowała w postępowanie przeciwko SNC-Lavalin. Butts był jednym z tych, których oskarżyła o niewłaściwe taktyki nacisku. Butts powiedział, że wierzy, że ma dowody, które pomogą komisji dojść do sedna sprawy. Dodał, że będzie nie potrzebuje dużo czasu, aby uzyskać poradę prawną i zgromadzić odpowiednie dokumenty przed złożeniem zeznań. Długoletni przyjaciel Trudeau i najbardziej zaufany doradca zrezygnował ze stanowiska głównego sekretarza w zeszłym tygodniu, pośród burzliwych kontrowersji dotyczących prób czynionych przez rząd, by pomóc firmie SNC-Lavalin w uniknięciu procesu karnego mimo zarzutów przekupstwa i korupcji związanych z przetargiem na kontrakty w Libii. W oświadczeniu o rezygnacji Butts kategorycznie zaprzeczył, że on lub ktokolwiek inny w biurze Trudeau naciskał na Wilson-Raybould. Powiedział, że odchodzi, by uniknąć odwracania uwagi od pracy rządu i zasugerował, że chce się bronić. “Moja reputacja jest moją odpowiedzialnością i do mnie należy jej obrona”, powiedział w swoim oświadczeniu. W środę Wilson-Raybould wyraźnie oskarżyła Buttsa i szefową sztabu Trudeau, Katie Telford, o naciski by wymóc opcję negocjowania porozumienia z SNC-Lavalin – pewnego rodzaju ułaskawienia, które zmusiłoby spółkę do zapłaty restytucji, ale pozwoliłoby jej uniknąć wyroku skazującego. W czwartek na konferencji w Montrealu premier Trudeau powiedział, że to federalny komisarz ds. etyki podejmie decyzję, kto mówi prawdę w sprawie SNC-Lavalin – Trudeau lub Wilson-Raybould. Ale konserwatywny przywódca Andrew Scheer przekonywał, że nadszedł czas, aby policja RCMP zbadała możliwość utrudniania wymiaru sprawiedliwości przez premiera. Scheer wzywa policję do przeprowadzenia śledztwa. Powtórzył także swoje wezwanie do rezygnacji Trudeau. Trudeau powiedział, że ​​całkowicie nie zgadza się z tym, w jaki sposób Wilson-Raybould scharakteryzowała dyskusje, jakie miała z nim i innymi osobami na temat tej sprawy. Powiedział, że komisarz ds. etyki Mario Dion ma jego zaufanie, że potrafi rozstrzygnąć spory na temat tego, co się stało. Dion wszczął śledztwo w tej sprawie dwa tygodnie temu. “Kanadyjczycy muszą wiedzieć, że mamy urzędnika parlamentarnego, któremu powierzono określoną rolę, że w kwestiach, w których panują spory wśród polityków jest arbiter, który jest upoważniony do działania jak sędzia, który jest urzędnikiem Parlamentu, który podejmie decyzję w tej sprawie “- powiedział Trudeau. Przez prawie cztery godziny zeznań w środę, Wilson-Raybould powiedziała komisji sprawiedliwości Izby Gmin, że było 10 spotkań i 10 rozmów telefonicznych z udziałem 11 osób między wrześniem a grudniem 2018 roku, wszystkie mające na celu doprowadzenie jej do “politycznego ingerowania w wykonywanie mojej roli minister sprawiedliwości Kanady”. Wilson-Ray opisała szczegółowo wrześniowe spotkanie z premierem Trudeau, gdzie przedstawił jej możliwość opuszczenia Quebecu przez SNC-Lavalin i widmo utraty miejsc pracy. Trudeau nie zaprzeczył, że odbyło się wiele rozmów na temat obrony miejsc pracy w całym kraju, ale podkreślił, że te dyskusje nie przekraczały granic prawa. “Kanadyjczycy oczekują, że ich rząd będzie szukał sposobów na ochronę miejsc pracy, rozwój gospodarki, i to jest dokładnie to, co zrobiliśmy na każdym kroku”, powiedział Trudeau. “Zrobiliśmy to również w sposób, który szanował nasze prawo i niezależność sądownictwa – nie ma żadnych wątpliwości. Są różne punkty widzenia, ale mogę zapewnić Kanadyjczyków, że wykonujemy naszą pracę i robimy to w sposób, który szanuje i chroni nasze instytucje”. Ministrowie powtórzyli stanowisko premiera w osobnych wystąpieniach w czwartek. W Toronto minister finansów Bill Morneau zaprzeczył, że jego szef sztabu, Ben Chin, zrobił coś niestosownego w rozmowach o sprawie SNC-Lavalin z personelem biura Wilson-Raybould. “Mój personel oczywiście będzie stale komunikował się z innymi zespołami w całym rządzie, zawsze mówiąc o znaczeniu gospodarki, zawsze mówiąc o znaczeniu miejsc pracy i to jest jego rola” – powiedział Morneau. Morneau nie odniósł się bezpośrednio do twierdzenia Wilson-Raybould, że ​​Chin naciskał na jej personel, aby wziąć pod uwagę wpływ na wybory w Quebecu w zeszłym roku, gdyby SNC-Lavalin wycofał się z Kanady. Powiedział, że nie kazał Chinowi tego robić. Morneau podkreślił, że firma SNC-Lavalin zatrudnia 9000 osób w całym kraju, a losy tysięcy emerytów są uzależnione od kontynuacji jej działalności. Konserwatyści zażądali specjalnej debaty w Izbie Gmin w spawie zeznań Wilson-Raybould. NDP poparł wniosek, który został przyjęty. Wilson-Raybould została przeniesiona na stanowisko minister ds. weteranów w styczniu, co według niej było wynikiem tego, że nie poddała się presji w sprawie SNC-Lavalin. Następnie zrezygnowała ze stanowiska w rządzie. Jeśli chodzi o przyszłość Wilson-Raybould jako liberała, Trudeau powiedział, że wciąż zastanawia się nad tym, czy pozwoli jej pozostać w klubie albo startować w wyborach federalnych jesienią. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Mikołaj Czarny Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.