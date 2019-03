Będzie drożej w Toronto Grupa doradcza (executive committee) burmistrza Johna Tory’ego odbyła spotkanie w sprawie budżetu na 2019 r. Podczas spotkania w poniedziałek zatwierdzono podwyżki za dostawę wodę i wywóz śmieci. Trzyprocentowy wzrost opłat za wodę i opłat za wywóz śmieci o 2,2% oznaczałby wzrost wydatków gospodarstw domowych o około 123 dol. w zależności od zużycia wody i rozmiaru pojemników na śmieci. Ostatnim punktem porządku obrad był budżet operacyjny i kapitałowy. “Każdego roku każdy budżet wiąże się z dokonywaniem wyborów i są one trudne” – wyjaśnił Tory. Burmistrz powiedział, że budżet zapewnia podwyżki finansowania dla usług miejskich – inwestycje na TTC, policję, a także budownictwo dotowane. “Ten budżet posuwa nasze miasto do przodu w zrównoważony i odpowiedzialny sposób” – stwierdził Tory. Szef ds. budżetu radny Gary Crawford jest zdeterminowany, by dotrzymać obietnicy wyborczej Tory’ego i utrzymać podwyżkę podatków od nieruchomości na poziomie lub poniżej stopy inflacji, więc podwyżkę podatków w 2019 r. ustalono na poziomie 2,55 procent. Teraz budżet zostanie skierowany do rady miejskiej, która odbędzie nad nim debatę i ostateczne głosowanie w czwartek. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

