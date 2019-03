Michael Jackson wyrzucony z radia w Kanadzie W związku z oskarżeniami o pedofilię, które pojawiły się po emisji filmu dokumentalnego “Leaving Neverland” stacje radiowe z Kanady i Nowej Zelandii postanowiły, że od tej pory muzyka Michaela Jacksona nie będzie puszczana na ich antenie. Christine Dicaire, rzeczniczka prasowa kanadyjskiego koncernu Cogeco, który prowadzi 22 stacje radiowe, powiedział reporterom serwisu AFP:

Uważnie wsłuchujemy się w komentarze naszych słuchaczy, a film dokumentalny wyemitowany w niedzielę wieczorem wywołał wiele reakcji. W tym momencie wolimy obserwować sytuację i usunąć jego piosenki z naszych stacji, aż do czasu, aż sprawa zostanie wyjaśniona. Dokument “Leaving Neverland” wywołał kontrowersje już po swojej pierwszej projekcji na festiwalu Sundance w styczniu tego roku. Film powstał na podstawie historii Wade’a Robsona oraz Jamesa Safechucka. Obaj twierdzą, że jako chłopcy byli wykorzystywani seksualnie przez Jacksona. Oni i członkowie ich rodzin opowiadają o swoich relacjach z piosenkarzem, o tym, jak stworzył więź z całą rodziną, zdobył ich zaufanie, a później zaczął ich wykorzystywać i wymagać, by utrzymali to w tajemnicy. Opowiadają też, jak te traumatyczne doświadczenia wpłynęły na ich dorosłe życie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.