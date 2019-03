Stara sprawa z Robem Fordem zakończona Rząd Ontario twierdzi, że sądowa bitwa z udziałem prowincji, zmarłego Rob Forda i byłego chłopakajego siostry dobiegła końca. Ministerstwo Bezpieczeństwa i Wymiaru Sprawiedliwośc było jedny z pozwanych wymienionych w pozwie złożonym przez Scotta MacIntyre’a, który twierdził, że Ford stał za atakiem an niego w więzieniu, gdzie przebywał, aby nie ujawniał nielegalnej działalności byłego burmistrza Toronto. MacIntyre trafił do więzienia na początku 2012 roku po tym, jak został oskarżony o grożenie Fordowi, który był wówczas burmistrzem i jeszcze wtedy publicznie nie przyznawał się do używania kokainy. Twierdził, że kamery bezpieczeństwa w więzieniu były “w sposób niewytłumaczalny nieprawne” przed atakiem, a strażnicy nie pomogli mu. Ford zaprzeczył zarzutom, argumentując, że nie był w stanie kontrolować operacji więzienia. Powiedział także, że MacIntyre nie miał żadnej wiedzy o jego nawykach. Rzecznik ministerstwa powiedział we wtorek, że pozew został wycofany za zgdą stron 13 lutego, ale nie podał dalszych szczegółów, mówiąc, że komentowanie sprawy nie byłoby właściwe. Ani zarzuty MacIntyre’a, ani Forda nie zostały udowodnione w sądzie. Ford zmarł w 2016 r. na rzadkiego i agresywnego raka. Miał 46 lat. Jego brat, były radny miasta Toronto i kandydat na burmistrza – Doug Ford został w zeszłym roku premierem i przywódcą Partii Konserwatywej. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Mikołaj Czarny Search

