Stanowisko premiera Trudeau w sprawie SNC-Lavalin Premier Justin Trudeau powiedział na konferencji prasowej, że powinien był wiedzieć o "erozji zaufania" między swoją kancelarią a byłą minister sprawiedliwości w sprawie kontrowersji wokół firmy SNC-Lavalin. Trudeau mówi, że doszło do naruszenia wzajemnego zaufania z jego byłym głównym sekretarzem Geraldem Buttsem, który od tego czasu zrezygnował ze stanowiska. Premier nie przeprosił jednak swojej byłej minister. Wilson-Raybould twierdzi, że wywiarano na nią niewłaściwe naciski, by powstrzymała postępowanie karne przeciwko firmie SNC-Lavalin i została ukarana za odmowę poddania się tej presji przeniesieniem jej z resortu sprawiedliwości do spraw weteranów w styczniowym przetasowaniu gabinetu. Sama zrezygnowała ze stanowiska w rządzie wkrótce po wybuchu kontrowersji. Jej bliska przyjaciółka i sojuszniczka w gabinecie rządowym, minister skarbu Jane Philpott, w poniedziałek zrezygnowała ze swojego stanowiska w geście solidarności z Wilson-Raybould, mówiąc, że straciła zaufanie wobec postępowana rządu w sprawie SNC-Lavalin. Butts, który również zrezygnował, powiedział w środę zeznając przed komisją sprawiedliwości Izby Gmin, że chciał, aby Wilson-Raybould zwróciła się o niezależną opinię do emerytowanego sędziego, aby było jasne, że rząd poważnie rozważał wszystkie opcje prawne.

