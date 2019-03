6-osobowa rodzina z Brampton wśród ofiar katastrofy Samolot linii Ethiopian Airlines rozbił się krótko po starcie, zabijając wszystkie 157 osób na pokładzie – 149 pasażerów i ośmiu członków załogi. Wśród zabitych znalazły się osoby 35 narodowości, w tym 32 Kenijczyków oraz pasażerowie z Polski (wieloletni pracownik MSZ i dziecko polsko-kenijskie), Chin, Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, Nepalu, Izraela, Indii i Somalii. 6-osobowa rodzina Brampton zginęła, wraz z 12 innymi Kanadyjczykami, w katastrofie samolotu Ethiopian Airlines: dwie siostry, Anushka i Ashka Dixit, wraz z rodzicami i dziadkami, podało kuratorium Peel District School Board. Danielle Moore, lat 24, pochodząca z Toronto, ale mieszkająca w Winnipeg, również znalazła się wśród ofiar. W poście na Facebooku, w sobotę rano, Moore napisała, że ​​była podekscytowana uczestnictwem w wydarzeniu ONZ w Nairobi. Monica Phung, przyjaciółka Moore, która pracowała z nią w ramach programu ekologicznego o nazwie Ocean Bridge, powiedziała, że ​​ostatnio rozmawiała z przyjaciółką w piątek wieczorem. “Przekazałem jej, żeby jej pogratulować. Właśnie dostała się do programu Bachelor of Education na Uniwersytecie w Ottawie” – powiedział Phung. Zapytana, co przychodzi jej do głowy, gdy myśli o swojej przyjaciółce, Phung powiedziała, że ​​”śmiech i słońce”. “Przez cały czas głośno się śmiała” – powiedział Phung. “Była super pozytywna i dawała dobro wszystkim, którzy ją otaczali. “ Profesor Uniwersytetu New Brunswick Kimberly Davies powiedziała, że ​​Moore była jej znakomitą studentką, kiedy pracowała na uniwersytecie w Halifax. ​Moore ukończyła uniwersytet Dalhousie na wydziale biologii morza w 2017 roku i była “wyjątkowa pod każdym względem”. “Celowała w studiach, była miłą i przyjazną osobą i była głęboko oddana sprawie ochrony środowiska i praw człowieka”, powiedział Davies. Grupy leśników zidentyfikowały Petera deMarsha z Nowego Brunszwiku jako jednego z 18 Kanadyjczyków, którzy zginęli w katastrofie. Kenijski Urząd ds. Lasów powiedział, że DeMarsh był w drodze do Nairobi, aby wziąć udział w warsztatach “Dostęp do międzynarodowych finansów klimatycznych dla drobnych rolników”. Mohamed Hassan Ali powiedział, że jego siostra, Amina Ibrahim Odowaa, lat 33, i jej pięcioletnia córka, Sofia Faisal Abdulkadir, były się na pokładzie odrzutowca, który spadł sześć minut po tym, jak wystartował z lotniska Addis Abeba w drodze do Nairobi w Kenii. “(Była) bardzo miłą osobą, bardzo towarzyską, bardzo przyjazną. Miała wielu przyjaciół “, powiedział o swojej siostrze, która mieszkała w Edmonton i podróżowała do Kenii, by odwiedzić krewnych. Hassan Ali mówi, że widział swoją siostrę w sobotę w Toronto, gdy była w drodze do Nairobi. “Nie mogłem uwierzyć, że była tu wczoraj i już jej nie zobaczę”, powiedział CityNews. “Cały ten dzień był dla mnie jak sen, a nie rzeczywistość”. Odowaa osierociła dwie córki w wieku siedmiu i trzech lat. Uniwersytet Carleton potwierdził, że Pius Adesanmi, profesor w Departamencie Języka Angielskiego i Literatury oraz Instytutu Studiów Afrykanistycznych, również zginął podczas katastrofy. Benoit-Antoine Bacon, prorektor, określił go mianem “globalnego myśliciela” i “wybitną postacią w studiach afrykańskich i postkolonialnych”. Bacon powiedział, że Adesanmi wywarł olbrzymi wpływ na społeczność uniwersytecką od momentu przystąpienia do niej w 2006 roku, zarówno jako naukowiec, jak i człowiek. “Był uosobieniem uczciwości i ciepła. Nieoceniony jest wpływ jego genialnego intelektu jako wielkiego uczonego i wspaniałego człowieka, jakim był.” Wyrazy smutku napływają zarówno z Kanady, jak i z jego rodzinnej Nigerii. Mitchell Dick, student z Carleton, powiedział, że Adesanmi był jednym z jego najbardziej “pamiętnych” profesorów. “Był niezwykle miły i przystępny, a jego sposób nauczania był bardzo żywy i dostępny dla wszystkich, bez względu na to, czy byłeś magistrem anglistyki, czy nie”, powiedział. Gladys Kivia, doradczyni ds. przemocy domowej w schronisku dla kobiet w Calgary, powiedziała, że ​​jej mąż, Derick Lwugi, również znalazł się wśród ofiar. Księgowy, który pracował dla władz miasta, pozostawia trójkę dzieci w wieku 17, 19 i 20 lat, powiedziała Kivia. Para mieszka w Calgary od 12 lat, a Lwułi udał się do Kenii, aby odwiedzić rodziców. “Jego mama nie czuje się dobrze i mamy zwyczaj odwiedzania [naszych rodziców]co około dwa lata … wyjeżdżał na miesiąc”, Kivia powiedziała CityNews. Opisuje męża jako świadomego społecznie człowieka, który był bardzo zaangażowany w swoją społeczność w Calgary. “Derek był bardzo kochającym tatą i kochającym i kochanym mężem. Kochał ludzi, po prostu kochał ludzi. To jest katastrofa dla dzieci, dla nas wszystkich… Mam przyjaciół, którzy przychodzą i płaczemy razem.” Jessica Hyba na Facebooku napisała, że urodziła się w Ottawie i rozpoczęła karierę w dziedzinie międzynarodowej pomocy. Pracowała dla Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców jako urzędnik ds. public relations z siedzibą w Mogadiszu w Somalii. Micah Messent, ekolog z Kolumbii Brytyjskiej, w mediach społecznościowych powiedział, że został wybrany przez Narodowe Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych Kanady na czwartą sesję Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nairobi. W poście Messent powiedział, że leci do Kenii w niedzielę, gdzie “będzie miał okazję spotkać się z innymi pełnyi pasji liderami z całego świata i zbadać, jak możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami, przed którymi stoi nasze pokolenie”. Tragedią jest śmierć sześcioosobowej rodziny z Brampton. Obie siostry uczęszczały do ​​szkół w regionie Peel. Leciały samolotem z rodzicami i dziadkami. Samolotu roztrzaskał się na małe kawałki. Rzeczy osobiste i części samolotu zostały porozrzucane po świeżo ubitej ziemi. Buldożery wkopały się w krater, aby wyciągnąć zakopane kawałki odrzutowca. Kadłub znajduje się pod ziemią. Samolot dosłownie wbił się w ziemię, tworząc krater. Ekipy Czerwonego Krzyża i inne szukały ludzkich szczątków. Na jednym zdjęciu widać zespoły ładujące czarne plastikowe torby do ciężarówek. Gdy zbliżał się zachód słońca, załogi wciąż szukały rejestratora danych lotu samolotu, powiedział dyrektor operacyjny linii lotniczej. Linia Ethiopian Airlines stwierdziła, że skontaktowała się z rodzinami ofiar i wkrótce przeprowadzi dochodzenie, aby zidentyfikować 149 pasażerów i ośmiu członków załogi. Niektórzy z nich podróżowali na ważne spotkanie ekologiczne ONZ, które miało się rozpocząć w poniedziałek w Nairobi. UNHCR, agencja ONZ ds. uchodźców, twierdzi, że wśród ofiar byli również pracownicy ONZ. Przedstawiciel ONZ powiedział, że kilkunastu pasażerów samolotu to osoby powiązane z ONZ. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

