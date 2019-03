Ważąca 400 ton część z Polski dla elektrowni jądrowej w Kanadzie Z Wrocławia, z fabryki General Electric, do miejscowości Darlington w Kanadzie wyruszył ważący ponad 400 ton stojan generatora energii dla elektrowni jądrowej. Transport, najpierw koleją, potem drogą morską, potrwać ma ponad 70 dni. Wyprodukowany we Wrocławiu stojan generatora energii to jeden z ważniejszych elementów modernizacji elektrowni jądrowej w Darlington w Ontario. Przy produkcji pracowało ponad 100 pracowników wrocławskiego zakładu General Electric. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.