Bez Boeingów Max 8 zamieszanie dla powracających z ferii Dwie kanadyjskie linie lotnicze, które wyeliminowały z ruchu samoloty Boeing Max 8 musiały uruchomić inne samoloty, aby pomieścić podróżnych wracających do domu z ferii wiosennych. Zarówno Air Canada, jak i WestJet twierdzą, że zmiany nastawione były głównie na trasach północ-południe, ponieważ podróżujący wracali głównie z wakacji w Meksyku i na Karaibach. Linie lotnicze podały, że wyeliminowanie z ruchu samolotów Boeing spowodowało odwołanie wielu lotów krajowych w weekend, a także opóźnienia. West Jet podał, że zmiany doprowadziły do ​​odwołania 14 lotów, przewożących około 1600 pasażerów, przy czym większość z nich została przeniesiona na loty w sobotę lub w niedzielę. Linia Air Canada nie podała, ile lotów zostało anulowanych, ale przyznała, że w lotach krajowych niektórzy pasażerowie byli opóźnieni. Minister transportu Marc Garneau uznał w środę, że należy zakazać lotów samolotów Boeing Max 8 trzy dni po katastrofie Ethiopian Airlines, która zabiła wszystkich 157 osób na pokładzie, w tym 18 Kanadyjczyków. Air Canada ma 24 samoloty Max 8s, a WestJet ma 13.

