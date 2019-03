Co jeśli naruszyłeś prawo w swoim kraju?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Bardzo duży procent pytań, które dostaję od Państwa, dotyczy tzw. rekordu kryminalnego, a dokładniej tego, czy osoba, która została skazana za przestępstwo czy „wykroczenie” popełnione poza Kanadą (np. w Polsce), może nie wspominać o tym w podaniu o np. eTA, ponieważ, jak wyjaśniają pytający, albo minęło „dużo” czasu od popełnienia, albo wykroczenie, w ich oczach, nie jest „poważne”. Od ostatnich kilku miesięcy do listy zadawanych mi pytań dochodzą te związane z marihuaną, która, jak wiadomo, została zalegalizowana w Kanadzie (aczkolwiek nie wszystko co dotyczy marihuany jest legalne…). I tak, pytania mi zadawane brzmią tak: „Zostałem skazany za posiadanie marihuany i musiałem zapłacić niewielką karę. Rozumiem, że mogę bez problemu nie wspominać tego faktu starając się o eTA i starając się o pobyt stały w Kanadzie?”

Odpowiedź: Jeżeli miałabym w kilku słowach wyjaśnić, jak spojrzeć na tę sprawę, moja odpowiedź brzmiałaby tak: każde popełnione wykroczenie trzeba wyjaśnić w każdym podaniu, które składa się do Kanady (czyli również starając się o eTA). Nie ma czegoś takiego jak „przedawnienie” jeżeli chodzi o przestępstwo popełnione poza Kanadą. Prawo kanadyjskie mówi, że przestępstwo popełnione poza Kanadą będzie traktowane przez Kanadę tak, jak byłoby traktowane w Kanadzie, gdyby to samo przewinienie zostało popełnione tutaj, w Kanadzie. Czyli, aby wiedzieć jaki jest w Kanadzie ekwiwalent przestępstwa popełnionego poza Kanadą, trzeba bardzo dokładnie przeanalizować co się stało, kiedy, jakie były okoliczności, jaka została wymierzona kara i kiedy ta kara została zakończona. Jeżeli chodzi o marihuanę, to od października 2018 roku nie jest przestępstwem w Kanadzie jeżeli osoba powyżej 18. roku życia posiada nie więcej niż 30g marihuany. Czyli, jeżeli ktoś został skazany, np. w Polsce, za posiadanie takiej ilości – nie jest to przestępstwo w świetle prawa kryminalnego Kanady. Ale i tak trzeba o tym napisać oraz najpewniej dołączyć nie tylko dokumenty z sądu, ale również wszystkie niezbędne wyjaśnienia. Natomiast jeśli ktoś posiadał więcej niż 30 g? Wtedy trzeba również dokładnie porównać kodeks karny Kanady z kodeksem karnym np. Polski, jeśli tam zostało popełnione przestępstwo, aby stwierdzić, jak ten konkretny przypadek będzie traktowany w Kanadzie. Jeżeli jest to przestępstwo w Kanadzie (i nie mówię tu tylko o posiadaniu marihuany), to najprawdopodobniej osoba będzie musiała poczekać 5 lat od czasu zakończenia swojej sentencji wyroku, aby mieć jakiekolwiek szanse na cokolwiek odnośnie przyjazdu do Kanady. Dopiero wtedy będzie można myśleć o tak zwanym podaniu o rehabilitację w oczach (prawnych) Kanady.

Temat ten jest trudny – nawet bardzo. Radzę zwrócić się o pomoc prawną w przypadkach posiadania rekordu kryminalnego. Jakiegokolwiek! Lepiej uzyskać prawną opinię zanim złoży się podanie do Kanady, aby potem nie było rozczarowania.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.