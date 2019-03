Z 750 mln zostanie tylko 455,5 mln Zwycięskie liczby zostały wylosowane w amerykańskim Powerball, w którym wygrana wzroszła do 750 milionów dolarów. Liczby ogłoszone w środę to 16, 20, 37, 44, 62, a liczba Powerball to 12. Przedstawiciele loterii twierdzą, że ustalenie, czy ktoś wygrał może potrwać kilka godzin. 750 milionów dolarów to czwarta najwyższa wygrana w Powerball w historii USA. Powerball rozgrywany jest w 44 stanach, a także w stolicy kraju Waszyngtonie, na Wyspach Dziewiczych i w Puerto Rico. Los na loterię kosztuje 2 dol., a nagroda od czasu ostatniego zwycięzcy 26 grudnia, ciągle rośnie, bo przy kolejnych losowaniach nie ma trafień. Szacowana kwota 750 mln USD odnosi się do opcji wypłacania wygranej ratami przez 29 lat. Prawie wszyscy zdobywcy głównej nagrody wybierają wypłatę nagrody od razu, która jest opodatkowa. Zdobywcy tej wielkiej nagrody zostanie po zapłaceniu wszstkich podatków 465,5 mln USD. W Kanadzie wygrane na loteriach nie są opodatkowane. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

