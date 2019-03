Aleksandra Dulkiewicz nieoficjalnie prezydentem Gdańska Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku liczy głosy. Nieoficjalnie ustalono, że spłynęło już do niej ponad 30 proc. protokołów z obwodowych komisji wyborczych, a zdecydowanym liderem jest Aleksandra Dulkiewicz. W niedzielę w Gdańsku odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. TVN24 powołując się na PAP informuje, że do Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku dostarczono już ponad 60 spośród 196 protokołów obwodowych komisji wyborczych. Wszystko wskazuje na to, że zwycięzcą wyborów jest p.o. prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. “Nieoficjalne wyniki po zliczeniu głosów z 55 obwodowych komisji wyborczych mówią o jej 82-procentowym poparciu” – podaje stacja. Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej mają nadzieję, że w poniedziałek rano uda się podać oficjalne wyniki wyborów, ale nie są w stanie na razie określić nawet przybliżonej pory zakończenia prac. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory prezydenta Gdańska były wynikiem zabójstwa dotychczasowego włodarza miasta Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia w wyniku zabójstwa. O fotel prezydenta ubiegali się p.o. prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, reżyser Grzegorz Braun oraz działacz katolicki i przedsiębiorca Marek Skiba. Według sondaży prowadzonych w niedzielę w Gdańsku, zdecydowanie najlepszy wynik uzyskała Dulkiewicz (aż 84 proc. głosów). Pozostali kandydaci uzyskali paruprocentowe poparcie, – Nie jestem drugim Pawłem, ale obiecuję kontynuować jego misję – powiedziała w niedzielę wieczorem na swoim wieczorze wyborczym Aleksandra Dulkiewicz. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

