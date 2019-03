Alkohol w lokalnych sklepikach? Pozostały dwa tygodnie do pierwszego budżetu rządu Douga Forda. Minister finansów prowincji Ontario Vic Fedeli ujawnił kilka szczegółów na temat tego, co w nim jest – w tym w kwestii sprzedaży alkoholu. W swoim wystąpieniu w Empire Club w czwartek Vic Fedeli zasugerował, że nadchodzi sprzedaż piwa i wina w lokalnych sklepach. „Nasz rząd aktywnie pracuje nad rozszerzeniem sprzedaży piwa i wina w małych lokalnych sklepach, w supermrketach i w większej niż dotychczas liczbie sklepów spożywczych” – powiedział Fedeli. Powiedział, że doprowadzi to do konkurencyjnych cen bez konieczności prywatyzacji cennych aktywów rządowych – LCBO. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.