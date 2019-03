Amerykańscy dyplomaci w Chinach poddani atakom dźwiękowym

Departament Stanu USA ewakuował z Chin co najmniej 11 amerykańskich dyplomatów – podał niedzielny “New York Times”. Wcześniej pracownicy konsulatu USA w Kantonie uskarżali się na “niewyjaśnione wrażenia słuchowe”. Nowojorski dziennik informuje, powołując się na źródło we władzach, że w ostatnim czasie ewakuowano co najmniej ośmiu Amerykanów powiązanych z konsulatem w Kantonie. Ewakuowano też jednego pracownika konsulatu w Szanghaju, na badania do USA wróciły też dwie osoby z ambasady w Pekinie.

“Dosłownie czułam dźwięk w swojej głowie. Czułam intensywne ciśnienie w obu skroniach. Słyszałam bardzo niski drgający dźwięk” – mówi w pierwszym wywiadzie pracowniczka amerykańskiej ambasady Guangzhou, która miała być jedną z ofiar ataków bronią dźwiękową na placówki USA.

Mark Lenzi i Catherine Werner mieszkali w jednym budynku w Guangzhou. W tym samym czasie, w 2017 roku, zaczęli się uskarżać na podobne objawy. – Obudziłam się w środku nocy i dosłownie czułam dźwięk w swojej głowie. Czułam intensywne ciśnienie w obu skroniach. Słyszałam bardzo niski drgający dźwięk. Rozglądałam się, żeby zobaczyć, skąd dochodzi. Ten dźwięk sprawiał mi ból – mówi pracowniczka amerykańskiego Departamentu Skarbu Catherine Werner.

– Objawy nasilały się z czasem. Bóle głowy były coraz bardziej dokuczliwe. Najgorsze były momenty, kiedy na krótki czas traciłem pamięć – opowiada Mark Lenzi, pracownik amerykańskiego Departamentu Stanu. – Po jakimś czasie na mojej skórze zaczęła pojawiać się pokrzywka. Na całym ciele. Codziennie budziłam się z bólem głowy. Zaczęłam odczuwać chroniczne zmęczenie – wspomina Werner.

Na podobne objawy skarżyli się też w 2016 roku amerykańscy i kanadyjscy dyplomaci z Hawany. Mark Lenzi do dziś musi nosić specjalne okulary chroniące go przed światłowstrętem. Mężczyzna był odpowiedzialny za bezpieczeństwo konsulatu w Chinach. Mówi, że to właśnie dlatego został wybrany za cel. – To był umyślny atak skierowany na moje mieszkanie – twierdzi. – Wierzę, że to energia fal radiowych o małym zasięgu – dodaje.

Po wypadkach w Hawanie i Guangzhou FBI stwierdziło, że “dyplomaci zostali poddani oddziaływaniu dźwięków emitowanych przez wroga”. W ubiegłym roku podejrzenia oficjalnie potwierdził przed Kongresem sekretarz stanu Mike Pompeo. Jedna z najbardziej prawdopodobnych wersji zdarzeń mówi o tym, że w atakach użyto infradźwięków.

To fale dźwiękowe niesłyszalne dla człowieka, ponieważ ich częstotliwość jest za niska, aby odnotowało ją ludzkie ucho. Nie oznacza to jednak, że takie dźwięki w dużym natężeniu są dla człowieka obojętne – infradźwięki pojawiają się na przykład przy trzęsieniach ziemi, tornadach czy wybuchach jądrowych.

W naturze emitują je na przykład słonie i świerszcze. To właśnie jeden z gatunków świerszcza mógł zostać użyty w atakach – takie nieoficjalne doniesienia pojawiły się w amerykańskich mediach na początku tego roku. Ta hipoteza nie została potwierdzona, ale lekarze badający dyplomatów mówią, że nigdy nie widzieli podobnych przypadków.

– Byłam bardzo zaskoczona. Pacjent nie miał w swojej historii medycznej przypadku uderzenia w głowę albo podobnego wstrząsu, ale wszystkie objawy neurologiczne wskazywały na delikatne pourazowe uszkodzenie mózgu – mówi neurolog dr Teena Shetty. Najważniejsze pytanie w tej tajemniczej historii brzmi: kto mógł stać za atakami? FBI bada trzy wątki – kubański, chiński i i rosyjski.

Departament Stanu potwierdził natomiast w sobotę, że “kilku członków personelu i członków rodzin” odesłano do USA na dalsze badania. W oświadczeniu Departamentu Stanu podkreślono, że do tej pory tylko w przypadku jednej osoby ewakuowanej stwierdzono umiarkowane uszkodzenie mózgu. Dotyczy to pierwszego dyplomaty ewakuowanego z Chin w kwietniu.

Departament Stanu poinformował też o współpracy ze stroną chińską w sprawie zbadania “związanego ze zdrowiem incydentu” w Kantonie. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo poruszył ten temat ze swym chińskim odpowiednikiem Fangiem Yi podczas rozmowy telefonicznej, poświęconej przede wszystkim kwestii programu nuklearnego Korei Północnej.

“NYT” informuje, że Pompeo powołał komisję mającą zbadać “niewyjaśnione incydenty zdrowotne” wśród amerykańskich dyplomatów i pracowników za granicą. Do Chin udali się też wysokiej rangi przedstawiciele władz, by zbadać tę sprawę.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Joanna Wójcik