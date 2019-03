Amisze, mennonici – obejrzyj o nich filmy Jadąc mniej uczęszczanymi drogami w Ontario, szczególnie w okolicach miast Waterloo i Aylmer, można napotkać nietypowy pojazd: konną bryczkę mennonicką. Wzbudza to wielkie zainteresowanie u przejeżdżających autami, bo nie tylko bryczka, która jest pojazdem prawdziwie muzealnym, ale i jadący w niej ludzie wyglądają jak nasi przodkowie sprzed kilku wieków: mężczyźni przeważnie brodaci w ogromnych czarnych kapeluszach, czarnych spodniach z szelkami i czarnych kurtkach, kobiety w szarych długich, niekiedy do ziemi sukniach, z białymi lub ciemnymi czepkami na głowach, wszyscy, nawet dzieci, odziani są nietypowo, staroświecko, nawet w dni ciepłe opatuleni tak, że jedynie twarze są odsłonięte. Taki pojazd i jego podróżnicy to małe muzeum na kółkach. (…) Amisze różnią się także tym od mennonitów, że nie są tak restrykcyjni i surowi wobec własnej młodzieży. Młodzi po osiągnięciu 14 lat i ukończeniu szkoły wkraczają w okres zwany Rumspringa, mogą się wyszaleć, poznać grzeszny świat tej drugiej strony społeczności zwanej English, nawiązywać przyjaźnie, stosunki z ludźmi innych wyznań, ubierać się jak się tylko chce, zapuszczać włosy, uczestniczyć w imprezach, bywać na koncertach organizowanych dla młodzieży, żyć pełnym życiem młodego człowieka. Rumspringa kończy się z osiągnięciem wieku 20 lat. Wtedy trzeba dać się ochrzcić, przysiąc, że zostanie się amiszem do końca życia, wejść w związek małżeński i mieć dużo dzieci, a nagrodą jest przywilej zapuszczenia brody, ale nie wąsów, bo one kojarzą się tym ludziom z żołnierzami, gdyż tak najczęściej wyglądali oni kilka wieków wstecz. To absolutnie dobrowolny wybór młodego człowieka i wydaje się dość nieoczekiwane, że aż 90 procent młodych ludzi wybiera powrót do społeczności rodziców. PRZECZYTAJ ARTYKUŁ W. POMARAŃSKIEGO “Anabaptyści, mennonici, amisze” FILMY “Amisze” “USA Amisze” “Mennonici odrzucili standardowy system edukacji” Zaledwie 30 km od Santa Cruz, jednego z największych i najbardziej zaludnionych miast w Boliwii, Martyna doświadczyła swoistej podróży… w czasie! Mennonici, których odwiedziła podróżniczka, żyją w surowych i dzikich społecznościach wiejskich. Świadomie odrzucają elektryczność i nowoczesną technologię. Prowadzą życie, które poświęcają religii, roli i hodowli zwierząt. Mennonici nie uprawiają sportów, nie mają dostępu do telewizji czy telefonów, ponieważ to wszystko jest zabronione. Edukacja kończy się na podstawowej znajomości arytmetyki i nauce Biblii. Jak Martyna Wojciechowska odnajdzie się w ich świecie? “Amisz” (2006) – film przedstawia życie codzienne jedynej żyjącej we współczesnej Polsce rodziny amiszów. Jacob i Anita sprowadzili się razem ze swoją wspólnotą do podwarszawskiej miejscowości w latach 90. Jednak w związku z negatywnymi reakcjami miejscowej ludności pozostałe rodziny wyjechały. Zostali tylko oni. Żyją w wybudowanym przez Jacoba drewnianym domu pośrodku lasu. Amisze, których styl życia jest ściśle podporządkowany regułom Biblii, nie mają dużych potrzeb. Mężczyźni noszą długie brody i czarne kapelusze, kobiety – chusty oraz uszyte przez siebie ubrania. Nie używają elektryczności, gazu i telewizji. Jacob wyrabia meble i zajmuje się edukacją dzieci, Anita zaś prowadzi dom. W filmie przedstawiają swoje poglądy na temat współczesnego świata, cywilizacji konsumpcji, życia w Polsce. Twórcy dokumentu rozmawiają również z ich dziećmi i pytają o ich plany na przyszłość. Film ukazuje Amerykanów odbiegających od stereotypowej opinii mówiącej, że obywatele tej nacji gonią za pieniędzmi i kierują się żądzą posiadania. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

