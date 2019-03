Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki rozmawiali o postulatach nauczycieli Ponad dwie godziny trwało wieczorne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim, poświęcone nauczycielskim żądaniom podwyżek pensji i groźbie strajku w szkołach. Jak przebiegły rozmowy i jakimi ustaleniami się zakończyły – nie wiadomo. Przedstawiciele zarówno Pałacu Prezydenckiego, jak i rządu nabrali wody w usta. Jak donosił sprzed Pałacu Prezydenckiego dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, po spotkaniu na szczycie prezydencki rzecznik Błażej Spychalski poinformował jedynie, że ani briefingu dla dziennikarzy, ani choćby komunikatu nie będzie. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska podkreśliła natomiast w rozmowie naszym reporterem, że konkretna informacja po rozmowach prezydenta z premierem pojawi się najpóźniej w czwartek przed południem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

