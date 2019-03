Anna Maria Anders ambasadorem RP we Włoszech? Anna Maria Anders ma zostać nowym ambasadorem RP we Włoszech. Zgodę na nominację dla obecnej senator miał już wydać premier, jednak ciągle trwa oczekiwanie na decyzję prezydenta. Stanowisko ambasadora RP we Włoszech jest nieobsadzone od października 2018 roku. Wówczas to Konrad Głębocki po trzech tygodniach od złożenia listów uwierzytelniających opuścił placówkę w Rzymie. Brak ambasadora ma negatywnie wpływać na relacje Polski i Włoch. A kraj rządzony przez Ligę i Ruch Pięciu Gwiazd jest postrzegany jako naturalny sojusznik Polski i PiS w kontrze do polityki Niemiec i Francji w UE. Anna Maria Anders miała pomagać w organizacji styczniowej wizyty wicepremiera Włoch Matteo Salviniego w Polsce. Pomysł mianowania jej na ambasadora miał pojawić się na Nowogrodzkiej ze wsparciem Mateusza Morawieckiego. Jednak powody braku oficjalnego ogłoszenia są dwa. Pierwszy jest formalny, gdyż jeśli Anna Maria Anders zostałaby ambasadorem przed lutym, konieczne okazałoby się rozpisanie uzupełniających wyborów do Senatu. Według przepisów wybory uzupełniające musza się odbyć jeśli do wyborów pozostało więcej niż sześć miesięcy. Drugi powód to Pałac Prezydencki. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski na stanowisku ambasadora RP we Włoszech widział Marcina Przydacza, analityka politycznego Klubu Jagiellońskiego, a od od 2015 r. zastępcę dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w KPRP. Kandydatura Przydacza miała jednak zostać przesunięta na inny odcinek. Nie wiadomo jednak, kto obecnie byłby alternatywą dla Anders ze strony Pałacu Prezydenckiego. Ostateczna decyzja w sprawie Anny Marii Anders jeszcze nie zapadła. Politycy Zjednoczonej Prawicy chcieliby, aby placówka we Włoszech została objęta przed 75. rocznicą bitwo o Monte Cassino, która przypada w maju. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.