Batalia o mur – Trumpowi nie udało się postawić na swoim Senat USA opowiedział się za zniesieniem stanu wyjątkowego, który wprowadził prezydent kraju Donald Trump. Dzięki swojej decyzji Trump usiłował bez zgody Kongresu pozyskać fundusze na budowę muru przy granicy z Meksykiem. Przeciwko stanowi wyjątkowemu zagłosowała nie tylko należąca do demokratów większość w Senacie, ale również 12 republikańskich senatorów. Wcześniej przeciwko projektowi Trumpa opowiedziała się m.in. komisja ds. sprawiedliwości Izby Reprezentantów. “Uważamy, że pańska deklaracja stanu wyjątkowego okazuje nieodpowiedzialne lekceważenie podziału władz oraz pańskich własnych obowiązków w ramach naszego systemu konstytucyjnego” – pisał szef komisji Jerrold Nadler. Zgodnie z przewidywaniami Trump zapowiada weto w tej sprawie. O swojej decyzji poinformował za pośrednictwem Twittera w lakonicznym, ale niepozostawiającym wątpliwości wpisie. Po chwili Trump postanowił jednak wyjaśnić swoją decyzję. “Z niecierpliwością czekam na zawetowanie właśnie uchwalonej rezolucji inspirowanej przez Demokratów, która otwiera granice, jednocześnie zwiększając przestępczość, narkotyki i handel w naszym kraju. Dziękuję wszystkim silnym Republikanom, którzy głosowali za wsparciem ochrony granic i muru, którego desperacko potrzebujemy!” – czytamy w kolejnym wpisie. Jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych rzeczywiście skorzysta z prawa weta, batalia o mur przy granicy z Meksykiem przeniesie się do sądu. Trump niedawno podkreślił, że nie liczy na przychylność sądów niższej instancji, ale wierzy w pomyślny wyrok Sądu Najwyższego. Prezydent USA nie chce przystać na kompromis, który zaoferował mu Kongres. Według niego otrzymałby jedynie niewielką część żądanych pieniędzy, które miały być przeznaczone nie na mur, lecz płot na niewielkiej części granicy z Meksykiem. To jednak stoi w sprzeczności z przedwyborczymi deklaracjami Trumpa, który obiecywał Amerykanom “wielki mur, zbudowany za pieniądze meksykańskiego rządu”. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

