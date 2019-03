Benzyna i olej napędowy znacznie droższe od 1 kwietnia Spadki światowych cen ropy spowodowały “cud bożonarodzeniowy” w postaci niższych cen benzyny w większości regionów Kanady, ale kierowcy powinni przygotować się na znaczną podwyżkę cen benzyny w przyszłym tygodniu, gdy 1 kwietnia wejdzie w życie nowy federalny podatek od emisji CO2 dla mieszkańców Ontario. Podatek będzie obowiązywał także w Manitobie, Saskatchewan i Nowym Brunszwiku. „Mowa jest o podwyżce o 5 centów na litrze benzyny, a z olejem napędowym będzie jeszcze gorzej – około 8 centów na litrze” – przewiduje Roger McKnight, główny analityk w EnPro. McKnight uważa, że ​​ceny pozostaną wysokie przez najbliższych kilka miesięcy, osiągając poziom około 1,28 dol. za litr. Dan McTeague, starszy analityk w GasBuddy.com, powiedział Breakfast Television, że rok 2019 będzie jednym z najdroższych lat dla kierowców w ostatnich latach, co najmniej od 2014 r. ” „W związku z tym koszt wszystkiego zdecydowanie wzrośnie” – dodał. Wiele przedsiębiorstw wyraziło obawy dotyczące dodatkowych kosztów. Ottawa przyrzekła, że ​​zwróci wszystkie zebrane środki osobom fizycznym, przedsiębiorstwom, samorządom lokalnym i innym organizacjom. Rabaty dla osób fizycznych już płyną, ponieważ ludzie rozliczają podatki, ale obiecany program pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom nie został sfinalizowany. Minister środowiska Catherine McKenna powiedziała, że ​​ostateczne szczegóły rabatów dla firm są nadal opracowywane. Budżet federalny ogłoszony w zeszłym tygodniu zawierał wzmiankę o przepisach umożliwiającym przekazanie środków przedsiębiorstwom, ale nie przedstawił żadnych szczegółów. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.