Z cyklu: Z 8-go piętra

Jak cudownie jest podróżować, zmieniać miejsce pobytu i czuć się gdzie indziej jeszcze lepiej, niż w domu. Jakim wspaniałym miejscem są biblioteki, albo mogą być, przeważnie jednak są, nie tylko dzięki zasobom, ale dzięki ludziom, jacy w nich pracują… Takim miejscem, prawie miejscem zamieszkania, zapracowania, odpoczynku, zjedzenia czegoś pysznego, podumania stała się dla mnie na kilka dni biblioteka w Berlinie przy Potsdamerstrasse, z widokiem na filharmonię, a z innej strony niemal na plac Marleny Dietrich…

Wielka, przestrzenna, wcale nie perfekcyjna państwowa biblioteka okres świeżości i urody ma za sobą. Ma za to domowość atmosfery pomimo długich przestrzeni do przemaszerowywania po zużytej wykładzinie, schodach, ma niekończącą się (dla mnie) liczbę kącików, zakamarków do pracy, życzliwie przygotowanej przestrzeni dla różnych gości. Z komputerem, bez, z notesem, z jedzeniem, bez jedzenia, z miłością do wielkich przestrzeni za oknem albo do unikania tego, co poza murami.

Dział rękopisów, chwila czekania i masz skarby sprzed kilkuset lat pod ręką, na specjalnych czytadłach, aż się boisz ich tknąć czy odwrócić strony. Moje skarby mają ledwie 70, 80 lat, ale pisane ręką kogoś, o kim znowu się więcej dowiedziałam z jego lub do niego pisanych listów ręką innego znanego naukowca, co chwila mnie zachwycały albo poruszały, albo kazały się uśmiechać z fantazji i kunsztu pisania, nazywania się wzajemnie, z dowcipów, na które sobie pozwalali panowie, z dworowania z siebie wzajemnie. Toż korespondencja jest oczywiście wchodzeniem do czyjegoś życia, ale też zaproszeniem do odpowiedzialnego obchodzenia się z tą wiedzą, ostrożności wobec oficjalnego wizerunku oraz gier, jakie ludzie jednak zawsze wobec siebie prowadzą. Oj gier tych było, walki o władzę, o stanowiska, partyjne kolesiostwo, nepotyzm, poszukiwanie i organizowanie grup wsparcia w pewnym interesie, anonimowe pisanie „hejtowe”, choć w dużo bardziej oględnym tonie, nakazującym więcej się domyślać, niż przeczytać. Ilość pisanych listów, tempo dostarczania poczty (1,2 dni w przedwojennych Niemczech, potem w RFN), zabawność podpisów, konieczność dopisków tuż przed wysłaniem papieru, rodzaje, jakość papieru, pisanie przez kalki na maszynie… Odbyłam podróż od 1934 roku do 1960.

Ileż się dowiedziałam o pracy niemieckiego prawnika w 1945-48, broniącego kogoś, komu się zarzuca udział w zbrodniach wojennych, ileż o tym, co dla kogo jest złem, a co sytuacją zawodową, związaną z pełnionymi obowiązkami. Ileż o względności poczynań i ich ocen, uznaniowości i relatywizacji postępowania, postaw. Ile po raz kolejny, jak co dnia, właściwie także o tym, jak skomplikowaną machiną jest człowiek i jego świadomość, ale tu mogłam to postudiować „czarno na białym” (i zielono na żółtawym). Ileż o stosunku do innych narodów, akurat tutaj kilku Niemców wobec Polaków i Brytyjczyków. A ile mogę opowiedzieć o waleczności żony i matki w staraniach o odzyskanie męża, ojca dzieciom.

Jak dobrze, że listy się zachowały. Moich też nie będę wyrzucać, tych pisanych dawniej ręką, właściwie to moja mama wiele przechowuje, może ktoś tam i ówdzie, ja też zachowuję wiele. Może coś komuś kiedyś o ludziach opowiedzą.

Przychodzenie do biblioteki jak na „szychtę”, do roboty, piękne to wygnanie, choć po 7 godzinach plecy, oczy, kręgosłup bolą, ale jakie szczęście w umyśle, jaka podróż w czasie, choć niekoniecznie łatwa. Potem na wieczór – „opera inaczej”, odwrócenie ról i szyków podczas wieczoru w Deutsche Oper w ramach opery lounge, z piwem czy winem w ręku, z artystą do posłuchania i do pogadania… I już nic nie boli.

I jeszcze spacer w dzień, wieczorem, bo autobusowi kierowcy strajkują, no trudno, na pewno mają powody. I deszcz; bywa, w końcu zima jeszcze.

I Uniwersytet Trzech Pokoleń, inicjatywa m.in. Bogusław Flecka i Stowarzyszenia Policultura, comiesięczne wykłady ciekawych, ważnych dla kreowania zmian w Polsce postaci. I jestem w Sali 3035 na Uniwersytecie Humboltdów, ja i około 270 innych „studentów”, słuchaczy wykładu „Profesora”, Pana Jerzego Owsiaka.

Bliski, ciepły, naturalny, bezpośredni Owsiak. Z dobrą, radosną energią, bez skargi, bez grymasu, bez „focha”, jak on mówi, obdarza rzadkim poczuciem uczciwości, porządności, pokory, bez poczucia jakiejś nadzwyczajności tego, co uruchomił 27 lat temu ze swoją Orkiestrą… Kiedy ten i ów, w tym i ja, dziękowaliśmy mu potem za to, że ktoś z naszych bliskich rzeczywiście skorzystał z pomocy Wielkiej Orkiestry w postaci wyposażenia, sprzętu, że moja teściowa mogła do śmierci przez wiele miesięcy leżeć na nowoczesnym łóżku i materacu, w estetycznym, przyjaznym otoczeniu, niezmiennie odpowiadał „to ja wam dziękuję, bez was by tego nie było”.

Byli na wykładzie Niemcy, kilkanaście osób wzięło słuchawki i słuchało wykładu okazjonalnego „Profesora Owsiaka”, tłumaczonego przez dwie znakomite tłumaczki, do których on z przekornym uśmiechem się zwracał „ciekawe, jak to panie tłumaczki przetłumaczą”, bo wie, że jego język nie tylko jest szybki, ale i zaskakujący.

Zgodnie wcale nie odkrywczo uznaliśmy, że Owsiak do sklonowania, albo Owsiak ze swoją dobrą życzliwą energią powinien być dostępny jako „doładowywacz” i tak dalej… Wielu z nas nie tylko przeszło z nim kawał swojego i swoich dzieci życia, śmialiśmy się i płakaliśmy razem, bo to kawał historii Polski i jej zmian. W różnych kierunkach, aktualnie – nienajlepszych. Co niestety uświadomiliśmy sobie patrząc na uśmiechniętych, szczęśliwych prezydentów Komorowskiego i Gaucka na scenie ówczesnego Woodstock, festiwalu stworzonego przez Jurka Owsiaka by podziękować tysiącom wolontariuszy. Prezydenci na scenie pogadali do tysięcy ludzi, razem patrzyli też na samoloty wojskowe, rozpylające polskie biało czerwone „flagi” na niebie nad festiwalem, gdzie bawią i Polacy, i Niemcy i inni… I nikomu nic nie przeszkadzało, przeciwnie. Teraz, mam nadzieję, że chwilowo tylko, nie do pomyślenia.

Tyle z Berliningu, mojego ulubionego spędzania czasu. Koleżanka nawet rozważa poproszenie o azyl do Berlina „ze względów estetycznych”. Dorzuciłabym też parę innych.

Beata Dżon Ozimek