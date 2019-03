Bezwstyd… polskich biskupów i papieża Franciszka Tak, wiem, jestem niekonsekwentny. Do tej pory broniłem papieża Franciszka i krytykowałem polskich biskupów, którzy niechętnie wdrażali w życie wskazania tego pierwszego. Niestety to się zmieniło. Okazało się, że papież Franciszek jest równie bezwzględny w bronieniu straconych pozycji, jak jego nadwiślańscy podwładni. Przeczytałem obszerne sprawozdanie z wywodu abpa z Filipin Bernardito Auza na forum ONZ na temat niebezpieczeństwa „ideologii gender” i miałem wrażenie, że czytam nadwiślańskich ideologów typu Terlikowskiego lub Oko. Warto go przeczytać, bo jest przykładem absolutnej głuchoty na temat właściwego znaczenia gender. Tak się złożyło, że w tych dniach miałem ze studentami zajęcia poświęcone deklaracji LGBT+ przyjętej przez prezydenta Warszawy i medialnej wrzawy wokół tej decyzji. Studenci zaskoczyli mnie wyjątkową dojrzałością w ocenie tej deklaracji. W porównaniu z watykańskim zacietrzewieniem byłem doprawdy zbudowany dojrzałością polskich studentów, którzy też myślą o wartościach i rodzinie, ale nie wietrzą wszędzie spisków neomarksistowskiej i lewackiej propagandy wymierzonej w chrześcijaństwo i stabilność polskich rodzin. Zupełnym natomiast curiosum jest list polskich biskupów, który z niejasnych dla mnie powodów został nazwany społecznym. Otóż zarówno jego treść, jak i zastosowana strategia nadawcza urąga elementarnym zasadom przyzwoitości i dobrego wychowania. Wynika z niego, że jedynym lekarstwem na uleczenie społecznych chorób polskiego społeczeństwa jest przyjęcie nauki Kościoła katolickiego. Absolutnie nie pojawia się w nim poczucie współodpowiedzialności za destrukcyjną działalność ludzi Kościoła właśnie w demontażu polskiej kruchej demokracji. No i pojawia się, jako rozumiem równocześnie z watykańskimi połajankami; największe niebezpieczeństwo jakie czyha na polskie rodziny i niczego nieświadomych dzieci – potwór gender. Cierpliwym polecam lekturę całości. Tak się składa, że w moim Ośrodku Studiów Amerykańskich pracują najwybitniejsi eksperci i eksperci studiów gender w Polsce. Poprosiłem ich o przysłanie mi najważniejszych publikacji na ten temat. Jest ich sporo i obawiam się, że ludzie, którzy szczególnie powinni się nimi zająć (eksperci watykański i polskiego episkopatu) nigdy do nich nie zajrzą. A szkoda. Uważam, że rzecznik episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik, który nie tylko chętnie i często wypowiada się na każdy temat, powinien się dowiedzieć – czym ta „niebezpieczna ideologia gender” naprawdę jest. W razie potrzeby służę niezbędną literaturą przedmiotu. Stanisław Obirek Studio Opinii Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Stanisław Obirek Prof. Stanisław Obirek, autor zaprzyjaźnionego z nami portalu publicystów Studio Opinii (studioopinii.pl), jest teologiem, historykiem, antropologiem kultury. Jest autorem wielu książek i artykułów. Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holocaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. Jest zaangażowany w dialog z innymi religiami (m.in. z judaizmem) i z niewierzącymi. Jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego w Ośrodku Studiów Amerykańskich. W 1976 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Jesienią 2005 ogłosił, że występuje z zakonu i rezygnuje z kapłaństwa. Przyczyny tej decyzji wyjaśnił w książce "Przed Bogiem". Search

