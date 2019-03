Biedroń: sprawdzimy, czy w urzędach są poupychani “misiewicze” i rusycystki Zaproponujemy projekt ustawy o jawności i zasadach wynagrodzeń w sektorze publicznym, tak, żeby nikt już nie miał wątpliwości co do tego, kto, ile zarabia – zapowiedział w “Faktach po Faktach” lider Wiosny Robert Biedroń. W przyszłym tygodniu Wiosna zacznie akcję wysyłania zapytań do wszystkich urzędów w Polsce w sprawie zarobków pracowników. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

