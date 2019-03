Brytyjski parlament prosi o opóźnienie brexitu Brytyjska Izba Gmin przyjęła w czwartek rządowy projekt uchwały wzywający do podjęcia próby opóźnienia brexitu do co najmniej 30 czerwca w razie przyjęcia umowy wyjścia z Unii Europejskiej lub nawet dłuższego, jeśli parlament nie poprze żadnego porozumienia ze Wspólnotą. Za uchwałą opowiedziało się 412 deputowanych. Przeciw oddano 202 głosy. Decyzja parlamentu nie jest wiążąca prawnie dla premier Theresy May, ale politycznie istotna i trudna do zignorowania w obliczu trwającego impasu w negocjacjach z Unią Europejską. Przed głosowaniem Partia Konserwatywna wprowadziła bezwzględną dyscyplinę partyjną, instruując posłów, by odrzucili wszystkie sugerowane zmiany i poparli wyłącznie rządową propozycję. Mimo to wśród przeciwników rządowego projektu było aż czterech ministrów w gabinecie premier Theresy May, w tym minister obrony Gavin Williamson, minister ds. handlu międzynarodowego Liam Fox i minister ds. brexitu Stephen Barclay. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

