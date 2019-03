Budżet federalny ogłoszony We wtorek minister finansów w rządzie federalnym Bill Morneau ogłosił budżet federalny na rok budżetowy 2019-20. Zakłada on deficyt w wysokości 19,8 mld dol. Jest to ostatni budżet federalny przed wyborami jesienią. Zapowiadane decyzje finansowe oznaczają o 200 milionów dolarów więcej pożyczonych pieniędzy niż przewidywano w roku, który miał przynieść nadwyżkę budżetową, zgodnie z liberalną platformą wyborczą z kampanii w 2015 roku. Minister finansów Bill Morneau mówi, że rząd musi radzić sobie z globalnym trendem – rosnącym zaniepokojeniem, że dobre miejsca pracy nie będą trwały, że dzieci będą miały gorzej niż ich ich rodzice, a wydłużające się życie ludzkie będzie oznaczać miażdżące dla każdego kraju obciążenie finansowe. A więc rząd federalny zapowiedział szereg programów, które mają pomóc ludziom na każdym etapie ich życia. Jedyną największą pozycją w budżecie jest prawie 4 miliardy dolarów pomocy dla hodowców bydła mlecznego i drobiu, na los których wpływ mają nowe umowy o wolnym handlu. National Pharmacare Liberałowie Justina Trudeau twierdzą, że zmierzają w kierunku ogólnokanadyjskiego systemu ubezpieczeń poprzez stworzenie nowej agencji ds. leków, aby obniżyć koszty lekarstw. Rząd federalny mówi, że nowa agencja pomoże wynegocjować lepsze ceny leków i obniżyć ich koszt dla Kanadyjczyków nawet o 3 miliardy dolarów w dłuższej perspektywie. Plan, zawarty w budżecie federalnym, obejmuje również stworzenie centralnej listy leków uznanych za niedrogie i strategii obniżenia ceny drogich leków stosowanych w leczeniu rzadkich chorób. Rząd federalny twierdzi, że wydatki na leki wydawane na receptę w Kanadzie wzrosły w ciągu ostatnich 30 lat z 2,6 miliarda dolarów w 1985 roku do 33,7 mld dol. w 2018 r. Liberałowie twierdzą, że środki zastosowane w dzisiejszym planie fiskalnym pomogą zbudować system, który zapewni Kanadyjczykom leki na receptę, których potrzebują. Plan pojawia się po tym, jak federalna komisja ekspertów wydała raport określający elementy składowe takiego systemu tzw. Pharmacare, w tym zalecenie, aby Ottawa nadzorowała agencję w celu wprowadzenia krajowego planu bezpłatnych leków. Najważniejsze informacje o federalnym budżecie liberalnym 1,7 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat i 586 milionów dolarów rok później, na zasiłek szkoleniowy w Kanadzie, aby pomóc pracownikom podnieść ich kwalifikacje i zdobyć nowe, przy zachowaniu obecnego zatrudnienia. Program obejmuje ulgę podatkową w wysokości 250 dol. rocznie na opłacenie programów szkoleniowych i dostęp do ubezpieczenia na pokrycie kosztów utrzymania na okres do czterech tygodni urlopu z pracy. 1,18 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat na zaostrzenie bezpieczeństwa granic, w tym zatrudnienie więcej sędziów do rozpatrywania wniosków o azyl. Środki mające na celu uczynienie mieszkań bardziej przystępnymi cenowo, zwłaszcza dla kupujących po raz pierwszy, poprzez umożliwienie pożyczenia 35 000 dol. od RRSP (obecnie do 25 000 dol.). Canada Mortgage and Housing Corp. pomoże w pewej części kupującym pokryć koszt wpłaty początkowej (downpayment). 3,9 mld USD dla rolników w branżach, na które wpływ miały nowe umowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi i krajami azjatyckimi. 1,2 miliarda dolarów w ciągu trzech lat na poprawę usług społecznych dla rdzennych rodzin i dzieci. Obniżenie oprocentowania kredytów studenckich w Kanadzie do stopy podstawowej – obecie są one oprocentowane o 2,5 proc. powyżej stopy podstawowej.



500 milionów dolarów rocznie, począwszy od 2022 r. na subsydiowanie kosztów leków na rzadkie choroby, których wysokie koszty są rozdzielane między bardzo niewielu pacjentów. 300 milionów dolarów w ciągu trzech lat na rabaty (do 5000 dolarów) przy zakupie pojazdów elektrycznych o maksymalnej cenie 45 000 dolarów. 950 milionów dolarów dla samorządów miejskich na remont budynków w celu zwiększenia efektywności energetycznej i zapewnienie lokalnych programów dotacji dla prywatnych właścicieli domów, aby zrobili to samo. 50 milionów dolarów w ciągu pięciu lat na opracowanie nowej krajowej strategii leczenia demencji i opieki nad ludźmi cierpiącymi na tę chorobę. Do 2023-2024 przewidywany deficyt federalny wyniesie 11,4 mld dol. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

