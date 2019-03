Bulwersujące kulisy olbrzymiej dotacji z Ministerstwa Kultury “Gazeta Wyborcza” ujawniła w czwartek sprawę olbrzymiej dotacji, jaką Ministerstwo Kultury postanowiło przyznać Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” rozpala internautów i polityków opozycji. Choć sam cel należy uznać za szczytny, to jednak szczegóły sprawy pokazują że sprawa nie jest wcale tak jasna. Okazuje się bowiem, że 800 tys. złotych na generalny remont zrujnowanego dworku w Przysiółki Borkówko, we wsi Borkowo Lęborskie finalnie istotnie powiększy majątek rzeczywistego właściciela tej nieruchomości, byłego wójta gminy Pcim, a obecnie prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Pisowski nominat kupił po nieznanej wciąż cenie rozpadający się dworek wraz z dawnym parkiem o powierzchni 1,45 ha pod koniec 2017 r. Był wówczas prezesem państwowego koncernu Energa w Gdańsku i właścicielem innych nieruchomości w gminie Choczewo. Rozpoczął prace remontowe w dworku. We wrześniu 2018 r. było tam ośmiu pracowników i brakowało tablicy z informacją o inwestorze. Istotne znaczenie ma tutaj jednak data 31 sierpnia 2018 roku, kiedy to Daniel Obajtek zawarł umowę użyczenia tego dworku ze wspomnianą fundacją. Zaraz potem złożyła ona wniosek do resortu kultury o dotację na „prace ratunkowe przy zabytkowym dworze w Borkówku, pokrycie obiektu dachu dachówką karpiówką wraz z obróbką blacharską oraz wstawienie stolarki okiennej”. Na początku lutego wniosek został rozpatrzony pozytywnie i do fundacji trafiło największe w regionie dofinansowanie z resortu, bo w wysokości aż 800 tys. złotych. Jak pisze “GW”, tak wielkie dofinansowanie było szokiem dla środowiska konserwatorów zabytków, bowiem choć dworek jest cenny, to jednak znajduje się w odległej wsi i trudno oczekiwać, by stanowił on dużą atrakcję turystyczną. Resort kultury uzasadnia, że dotacja jest uzasadniona, gdyż wnioskodawca planuje tam urządzić “Muzeum Żołnierzy AK-Łagierników, uruchomienie centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zaburzeniami rozwoju ze środowisk polonijnych ze Wschodu i Polski, a także weteranów AK i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i członków ich rodzin”. Podkreśla także, że urzędnicy MKiDN nie mieli świadomości, że właścicielem nieruchomości jest prezes państwowego giganta. Sam Obajtek przekonuje, że dwór zakupił z myślą o prowadzeniu w nim “działalności charytatywnej” i właśnie w tym celu zawarł z fundacją umowę jego użyczenia. Ma ona jednak obowiązywać przez okres 10 lat z możliwością przedłużenia, ale także rozwiązania. Zdaniem internautów zawarcie jedynie umowy użyczenia, a nie przekazania dworu na cele fundacji oznacza, że gdy nieruchomość zostanie już wyremontowana, znacznie zyska na wartości, co może istotnie zwiększyć majątek prezesa PKN Orlen, który w księdze wieczystej pozostaje przecież jej jedynym właścicielem. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

