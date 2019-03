Celiakia i inne choroby związane z glutenem Z cyklu: Poczta zdrowia W słowie „gluten” występuje ten sam rdzeń, co we francuskich słowach „glue” (klej) i „gluant” (kleisty, lepki). Gluten to klej. Łączy ze sobą cząsteczki w pszenicy, jęczmieniu i większości innych zbóż. Im więcej glutenu w mące, tym bardziej elastyczne ciasto z tej mąki. To gluten sprawia, że pieczywo i ciasta są miękkie i pulchne. Dlatego piekarze wolą robić wypieki z mąki wysokoglutenowej. I wywierają presję na rolników, aby uprawiali gatunki zbóż zawierające dużo glutenu. Na sklepowych półkach znajdziemy zatem dużo lekkiego pieczywa wypełnionego powietrzem. Złoty medal wśród takich wyrobów można by przyznać przemysłowo wytwarzanym bagietkom z małymi kółeczkami w spodniej części. Gluten może być „wyzwalaczem” chorób Problem polega na tym, że gluten może wyzwalać 3 typy chorób: Alergia: gluten może być bezpośrednią przyczyną alergii. Na takiej samej zasadzie, jak powstaje alergia na kocią sierść, orzeszki ziemne lub owoce morza. Objawia się zaczerwienieniem, obrzękiem, swędzeniem. Układ odpornościowy wytwarza przeciwciała, tak jakby organizm został zaatakowany przez drobnoustroje. Nie występują szczególne problemy jelitowe ani wzdęcia. Nietolerancja: osoby nietolerujące glutenu nie są w stanie go strawić. To powoduje bóle brzucha, biegunki, nudności. Celiakia: często mylona z alergią na gluten lub nietolerancją glutenu, chociaż nimi nie jest. Jest chorobą, która wyzwala się w obecności glutenu, ale potem nie ma już z nim nic wspólnego. Ma własne mechanizmy. W kontakcie z glutenem układ odpornościowy osoby atakuje własne jelita. Mówimy o chorobie autoimmunologicznej. Głównymi objawami celiakii są wzdęcia, bóle jelit, biegunki i zaparcia. Cœliaque po łacinie oznacza „jelitowy”. Celiakia oznacza więc chorobę jelit, po prostu. Jest chorobą wyjątkową, ponieważ może się wyzwalać pod wpływem nawet śladowej ilości glutenu w żywności. Oznacza to, że jeśli zjesz posiłek przygotowany z użyciem przyborów kuchennych lub naczyń, które wcześniej miały styczność z glutenem… Jeśli zjesz owies (niezawierający glutenu), który był mielony w młynie, w którym mielono pszenicę zawierającą gluten… Jeśli wypijesz napój alkoholowy ze słodu lub wykonany ze składników pszenicy, jęczmienia albo żyta (np. gin, wódkę, whisky lub Scotch), które zostały poddane destylacji i nie zawierają już glutenu, ale mogą się w nich znajdować jego śladowe ilości… To może wyzwolić celiakię, która może poważnie uszkodzić jelita! Co zrobić w przypadku celiakii? Nie ma leków na celiakię. Aby pokonać celiakię, trzeba wprowadzić jedną zasadę, którą łatwo zrozumieć, za to trudno przestrzegać. Polega na unikaniu, przez całe życie, jakiegokolwiek kontaktu z glutenem, nawet w śladowych ilościach. Życie osoby cierpiącej na celiakię jest zatem nieustanną walką z glutenem, który może kryć się niemal wszędzie, zarówno w produktach sklepowych, jak i przygotowywanych w warunkach domowych. Osoba chora na celiakię może jeść tylko: owoce i warzywa,

mięso, ryby i drób, niepanierowane,

ryż, proso, kukurydzę, ciecierzycę, soję i komosę ryżową,

ziemniaki. Jeśli chodzi o produkty mleczne, co do zasady nie są zabronione. Jednak doświadczenie pokazuje, że dieta jest skuteczniejsza, jeśli odstawi się również produkty mleczne, przynajmniej przez pierwsze miesiące od zdiagnozowania celiakii. Trzeba być cały czas czujnym. Niektóre leki i witaminy mogą mieć otoczkę ze skrobi zawierającej gluten. Gluten może także występować w wielu deserach, sosach, kostkach bulionowych, serach, kiełbasach, zupach, lodach i jogurtach owocowych… Dwanaście lat na rozpoznanie celiakii Na kanale RTL dr Michel Cymes wyjaśnia, że wykrycie celiakii jest niezmiernie proste: Aby wykryć tę chorobę, można samodzielnie wykonać test diagnostyczny dostępny w aptece. Wystarczy dziesięć minut i mamy odpowiedź (1). W rzeczywistości jednak sprawa jest bardzo skomplikowana. Po pierwsze dlatego, że większość pacjentów nie ma powodu, by podejrzewać u siebie celiakię. Mają nie tylko problemy jelitowe, ale pojawia się u nich także zmęczenie, bóle głowy, bladość skóry (anemia), utrata masy ciała, biegunki, niepłodność, brak miesiączkowania, drażliwość, depresja, bóle kostno-stawowe, wysypki skórne, afty, osteoporoza, kamica nerkowa… Krótko mówiąc, najróżniejsze objawy niespecyficzne. U dzieci obserwuje się mniejsze tempo wzrostu, późniejsze pokwitanie, nieprawidłowości szkliwa zębów, przewlekłe biegunki występujące czasem naprzemiennie z zaparciami. Jak widać, to także objawy niespecyficzne. Osoby zgłaszają się z tymi objawami do lekarza i zwykle otrzymują leczenie celowane w dany objaw, jeden po drugim. Jednak to leczenie objawowe, a nie przyczynowe. Celiakia jest podstępna, w dodatku może się pojawić w każdym wieku. Może się zdarzyć tak, że do ubiegłego tygodnia nie było żadnego problemu i testy na celiakię były negatywne, a choroba może się pojawić nagle, bez ostrzeżenia. Wszystkie te problemy mają wspólny mianownik: zanik kosmków jelitowych. Chodzi o małe wypustki, które zwiększają powierzchnię jelit i umożliwiają dobre wchłanianie składników odżywczych. Wymienione objawy są spowodowane niedostatecznym wchłanianiem składników odżywczych. Można tego nie odczuwać. Większość pacjentów tego nie zauważa. Zanim zostanie postawiona diagnoza, mija średnio dwanaście lat. Aby zdiagnozować chorobę, potrzebne jest co najmniej: Badanie krwi na obecność specyficznych przeciwciał przeciwko glutenowi;

Pobranie fragmentów tkanki (biopsja) jelita cienkiego, aby sprawdzić stan kosmków. Jeśli kosmki nie są widoczne, oznacza to, że zostały częściowo lub całkowicie zniszczone przez jelito cienkie. Potwierdzeniem diagnozy jest wpływ diety bezglutenowej, która w ciągu kilku tygodni powinna zmniejszyć objawy. Przyczyna choroby: nieznana Medycyna nie wie, co jest przyczyną celiakii. Wiadomo, że może się rozwijać pod wpływem czynnika genetycznego, jednak związek przyczynowo-skutkowy nie jest bardzo wyraźny. Wiadomo również, że choroba może się ujawnić np. po traumatycznym przeżyciu, po silnym stresie wywołanym operacją lub ciążą. U osób podatnych na wystąpienie tej choroby może występować większa przepuszczalność jelit. Metale ciężkie, glifosat lub produkty mleczne mogą zatem być czynnikami sprzyjającymi celiakii. Przedmiot sporów: dla kogo gluten stanowi problem? Nie wiem, dlaczego temat glutenu wywołuje wielką irytację u wielu lekarzy. Przykładem jest Michel Cymes. W dobrym tonie stały się obecnie drwiny z ludzi niejedzących glutenu, a nawet ostrzeganie ich przed rzekomymi zagrożeniami diety bezglutenowej. Na nic zdają się argumenty. Możesz bezskutecznie tłumaczyć, że odkąd nie jesz glutenu, znikły problemy z odpornością i alergią. Albo że uspokoiło się dziecko, wcześniej nadpobudliwe. Albo że zmniejszyły się bóle stawów, a problemy trawienne znikły. W odpowiedzi raczej usłyszysz, ze złośliwym uśmieszkiem: To wszystko się dzieje tylko w Twojej głowie; celiakia rzadko występuje, tylko u 1% populacji. Owszem, celiakia dotyka około 1% populacji. Jednak nawet 1% to duża liczba (we Francji to 650 tysięcy osób). Poza tym nie zapominajmy o pozostałych problemach, jakimi są alergia i nietolerancja glutenu, które prawdopodobnie dotyczą co najmniej 6% populacji (ponad 4 miliony osób!). 6% oznacza może dwóch uczniów w 30-osobowej klasie. Jest to zatem powszechny problem, który należy uznać i stawić mu czoła, zamiast się wyśmiewać z chorych. Dieta bezglutenowa jest naprawdę uciążliwa. Nikogo nie bawi odmawianie sobie chleba, pizzy, makaronów, naleśników, gofrów oraz różnego rodzaju ciasteczek, ciast, placków oraz innych potraw zawierających pszenicę i inne zboża. Dlatego bardziej odpowiednim zachowaniem byłoby wspieranie tych osób, wysłuchanie ich i zrozumienie. To rola medycyny. Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis Źródła: 1) https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/semaine-du-sans-gluten-2018-le-programme-complet-a-paris-7794865159 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Poczta Zdrowia Polskojęzyczna wersja francuskiego newslettera Santé Nature Innovation. Dostarcza on informacji o naturalnych metodach leczenia i zapobiegania chorobom potwierdzonych wieloma światowymi badaniami naukowymi. Search

